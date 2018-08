Artadi avisa Sánchez que si actua com el PP «no tindrà sentit» donar-li suport

Decepció al Govern pel desenvolupament de la primera reunió de la comissió bilateral en els últims set anys . La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha qualificat de "decebedora" la cita -que va acabar sense acords concrets més enllà de l'exploració d'un calendari de treball i una futura trobada al desembre- i ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "no tindrà sentit" donar-li suport si actua com el PP.Artadi s'ha expressat en aquests termes en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha constatat que els representants del govern espanyol es van negar a tractar el dret a l'autodeterminació. En tot cas, però, no ha volgut tancar la via del diàleg: "Crec que la majoria dels independentistes pensen que la via de la negociació s'ha de prioritzar".La consellera de la Presidència, com en altres ocasions, no ha descartat la via unilateral i ha indicat que es podria arribar a contemplar la convocatòria d'un nou referèndum. Fa un mes, el president de la Generalitat, Quim Torra, va apuntar que calia "crear" les condicions per arribar a un nou 1 d'octubre, sense concrecions.

