Els taxistes demanen disculpes pels danys col·laterals de la vaga: «No ens quedava més remei»

Els representants de les associacions de taxistes de Barcelona han demanat aquest dijous disculpes als barcelonins i els comerciants després dels vuit dies de vaga que han decidit liquidar des d'aquesta matinada . "Demanem disculpes per les formes perquè sabem que els danys col·laterals han estat grans", ha admès el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, si ha agregat que s'han vist "obligats" per defensar el sector davant la proliferació dels cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify. "No ens quedava més remei", ha assegurat, i ha indicat: "Som els mateixos taxistes que vam estar traient gent dels atemptats".Els taxistes estan expectants al consell de ministres del 14 de setembre, on el govern espanyol hauria de plasmar en un decret llei els compromisos que ha adquirit les darreres hores: no transferir les competències sobre VTC a les autonomies, però sí permetre tenir una regulació pròpia a aquelles que ho vulguin com Catalunya. La voluntat del sector del taxi és que d'aquesta manera es retirin les llicències d'Uber i Cabify que no respectin la ràdio d'una VTC per cada 30 taxis, com ja pretenia garantir el reglament metropolità, la suspensió del qual ha motivat la vaga del taxi.Les entitats rebutgen incrementar el nombre de taxis per solucionar definitivament el conflicte com es proposa des de la patronal d'Uber i Cabify, Unauto, i defensen que la retirada de llicències VTC per complir l'1/30 "no és il·legal", ha remarcat el portaveu de l'Agrupació Taxi Companys, Pedro García. No obstant això, ha manifestat que tampoc volen deixar a l'estacada als conductors VTC, i ha proposat que s'incorporin progressivament al taxi per rellevar els taxistes que es jubilen. "El mal que se'ns vol fer i no volem per a nosaltres, tampoc el volem per a ningú", ha asseverat. La passada nit els taxistes van decidir desconvocar la vaga i reprendre el servei a partir de les 03.00 h de la matinada d'entre aquest dimecres i djous . D'aquesta manera posaven fi a vuit dies de vagues que mantenien des del dimecres de la setmana passada per exigir que es limitin els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify. En sis dels darrers, a més, van bloquejar el centre de Barcelona amb els cotxes estacionats a la Gran Via i el passeig de Gràcia. En paral·lel a la decisió presa a la capital catalana, els taxistes de Madrid també van finalitzar l'aturada.A més, els taxistes van anunciar que un dia de setembre, el qual no han precisat, oferiran el servei gratuïtament per compensar els barcelonins que s'han vist afectats pels vuit dies de vaga. La decisió d'acabar-la la van prendre poc abans de les 23.00 h d'aquest dimecres, i poc després ja van començar a retirar els cotxes que havien ocupat aquests dies el centre de la capital catalana. Alguns dels taxistes van fer sonar els clàxons quan van marxar d'aquest punt de la ciutat, i també van llençar petards i focs artificials. El sector va decidir posar fi a la mobilització després de la reunió d'urgència de la Conferència Nacional de Transports , on Foment i les autonomies van abordar la crisi del taxi i van intentar trobar una via per motivar els taxistes a desconvocar la vaga. Foment va proposar a les autonomies assumir la regulació de les llicències VTC, però sense traspassar les competències. "No es transferiran les competències en VTC, sinó que es donarà als governs autonòmics que així ho desitgin capacitat regulatòria en la matèria", va declarar el ministre José Luis Ábalos després de tres hores de reunió amb les autonomies.

