Joan Sabaté: «Estic absolutament convençut que l'actuació policial durant l'1-O va ser correcta»

"També és necessari un corredor central i un atlàntic perquè la resta de territoris d'Espanya han d'estar connectats al corredor mediterrani"

"Dir que l'arribada al govern ha resolt el problema seria excessivament pretensiós per part meva"

"No tinc previst anar-la a visitar [Forcadell] perquè crec que tampoc em correspon"

- No hi ha una data exacta, està en tràmit i insisteixo, està pendent d'un informe del Servei Català de Trànsit i després haurà d'informar el Ministeri d'Hisenda i teòricament ja la secretaria d'Estat i d'Infraestructures pot elevar-ho al Consell de Ministres. Estem parlant d'un termini que no serà llarg, potser d'unes setmanes.- Sí. Crec que al llarg d'aquesta tardor ja està amb total seguretat. No puc concretar el dia perquè no depèn de mi.- Són dues autovies fonamentals per al territori. El tema de l'A-27, el Coll de Lilla està pendent d'un modificat i ara estem pendents que s'acabi la seva tramitació i que es posi en marxa. Després hi ha un altre tema, en paral·lel amb això, que és el que ens plantejava l'AEQT i és que pel túnel del Coll de Lilla no hi podran passar mercaderies perilloses i per tant, s'hauran de condicionar les carreteres per a fer-les més transitables. No puc donar un calendari sobre això però puc dir que s'hi està treballant, hi estem a sobre. Pel que fa a l'A-7, tenim aprovats l'estudi d'impacte ambiental i l'estudi de traçat, en els trams de la Jana - Ametlla de Mar i Ametlla de Mar - L'Hospitalet de l'Infant. Fa falta que hi hagi consignació pressupostària suficient per fer el projecte i per a executar-lo. Durant uns anys s'han posat partides simbòliques però realment el projecte constructiu no s'ha arribat a materialitzar. Intentarem que si es poden fer els pressupostos per al 2019, hi hagi una partida per a la redacció del projecte i quan hagi estat aprovat, més endavant que hi hagi partides necessàries per a la construcció d'aquest tram.- El sector de càmpings demanaven la paralització de les obres i ja els vàrem comunicar que això no podia ser perquè era una actuació prioritària i estratègica per al Camp de Tarragona. El que hem fet és modificar els punts d'actuació, no tant el calendari com a tal, ja que es continua al mateix ritme, però hem desplaçat les obres de cimentació dels pals de la catenària, que molestava molt, i ho hem traslladat al tram entre Torredembarra i sant Vicenç de Calders perquè hi ha menys càmpings i no afecta i reprendrem les obres en el tram Torredembarra –Altafulla i Altafulla-Tarragona a partir del 3 de setembre.- Sí, segurament no ho han gestionat amb la diligència que seria exigible a un govern. És una obra absolutament prioritària per al nostre creixement econòmic. És cert que ha coincidit el moment d'execució amb el moment més de dur de la crisi econòmica i això tampoc ho negaré. Ara bé, així i tot crec que s'hauria d'haver fet un esforç més important perquè per sortir de la crisi cal estar ben posicionats i les infraestructures són fonamentals per al moment en què, metafòricament, s'estan tornant a repartir les cartes per donar joc. Tant de bo el tinguéssim més avançat però en qualsevol cas, està projectat i executant-se i li donarem el màxim impuls possible.- En absolut. Aquesta és una polèmica que es treu lloc en algun moment. Hi ha ministres del PP que deien que calia donar la mateixa importància a un que a l'altre i a aquí deien que el govern volia fer el central i ho titllaven de barbaritat. Mai, ningú, crec que hagi pensat que s'ha de substituir un per l'altre. El corredor mediterrani segueix sent, perquè així ho ha aprovat la Unió Europea, la prioritat. Una cosa són declaracions que es fan o en un míting que a un se li escalfa la boca, que és una cosa que no hauria de permetre's mai un polític, però el que queda clar és que la seva prioritat està fora de dubte. També és necessari un corredor central i un atlàntic perquè la resta de territoris d'Espanya han d'estar connectats al corredor mediterrani. No és un projecte que n'exclogui d'altres.- He parlat amb alguns alcaldes però no amb gent de la plataforma. L'aposta que ha fet el Camp de Tarragona i que s'ha de mantenir, és la construcció del corredor més cap a l'interior. La línia ferroviària de la costa urbanísticament era un obstacle per al creixement dels municipis i entenc que els alcaldes la vulguin treure, com està previst. El que hi ha és la possibilitat de fer un tramvia que permeti mantenir la comunicació amb Tarragona ciutat i també entre ells, i amb la línia de costa però amb uns obstacles molts menors i amb una línia més permeable que la del ferrocarril. De moment, però, no hi ha calendari per tirar-ho endavant. Hem de combinar el desmantellament de la via amb la substitució de la via per un tramvia.- Entre altres accions, marca com a prioritat el tema de les infraestructures, les actuacions en costes. Volem actuar directament amb un tema que ens reclamen des del Delta de l'Ebre les comunitats de regants els ajuntaments com és la regressió, volem tenir una política activa a través del diàleg amb els agents implicats. També amb la indústria, la setmana passada va venir la ministra d'Indústria i va adquirir compromisos concrets amb l'AEQT, com per exemple el tema energètic per poder fer el sistema tancat de subministrament energètic als polígons industrials del Camp de Tarragona. La ministra es va comprometre a treballar això i portar-ho al consell de Ministres perquè la transcripció de la directiva europea permeti que això sigui possible, Tot això són polítiques actives i positives per a Tarragona.- Aquesta és la voluntat. A veure, el conflicte que ha comportat el procés, conflicte en sentit de situació complex i de dificultat a Catalunya, no es resoldrà en ni quinze dies ni en tres mesos, això té un recorregut a mig i llarg termini. Dir que l'arribada al govern ha resolt el problema seria excessivament pretensiós per part meva. Però només havent recuperat el diàleg, que el president Sánchez rebés a Torra a la Moncloa, que es reuneixi la comissió mixta, ja és un pas endavant. En definitiva, això està donant i marcant unes pautes per a seguir recuperant el diàleg i perquè disminueixi la tensió a la societat, que hi és. Hi ha qui això ho ha negat però existeix. Negar-ho és negar l'evidència. No vol dir que sigui bo ni que s'hagi de fer etern, al contrari, s'ha de resoldre.- Si un és més violent que un altre és més condemnable. No equiparo res. No es pot matar tot allò que és gras. Vull dir, és condemnable tot allò que siguin actituds totalitàries, vinguin d'on vinguin, actituds impositives i si són violentes encara més. No es tracta de tenir un mesurador ni veure qui és més què, s'han de condemnar les actituds que trenquen el respecte democràtic.- En principi, no ho tinc previst. Lamento que la senyora Forcadell estigui a la presó, com tots els altres polítics. És una situació que no és bona per a ella ni per a la seva família, no m'agrada personalment i ho lamento moltíssim. Tampoc agrada al govern de Pedro Sánchez, però estem en un estat de dret i per tant, nosaltres volem respectar les actuacions del poder judicial. El govern ha facilitat el trasllat a les presons catalanes i tant de bo que una vegada el procés judicial es pugui resoldre de la millor manera per a ells, que personalment els desitjo el millor. De moment, no tinc previst anar a visitar-los perquè crec que tampoc em correspon. No m'hi nego, no és una previsió de l'agenda. Espero que aviat estiguin amb la seva família.- He de respectar l'actuació dels tribunals. No em correspon dir si els seus delictes són d'una magnitud o d'una altra. El que és evident és que les actuacions que van fer el setembre de l'any passat, entre altres, hi va haver una vulneració de la llei. Quan un se salta la llei sap que, i més quan tens una responsabilitat institucional, pot tenir conseqüències i ho has d'assumir. El perquè ho han fet, ho hauran d'explicar ells. Ara bé, si s'han saltat la llei han d'acceptar que la justícia actuï. Però no li desitjo presó a ningú i menys a persones que han tingut responsabilitats polítiques. Els desitjo el millor a ells i a les seves famílies i que torni a casa amb total normalitat.