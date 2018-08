VÍDEO Una dona impedeix una nena asseure's al metro perquè «no és espanyola»

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 d’agost de 2018

Trabajamos muy duro a diario para traerte las mejores noticias de la red. La reproducción de este contenido sin autorización previa está prohibida. Si te ha gustado, compártelo en las redes ;)

Trabajamos muy duro a diario para traerte las mejores noticias de la red. La reproducción de este contenido sin autorización previa está prohibida. Si te ha gustado, compártelo en las redes ;)

Una dona s'ha convertit en protagonista a les xarxes socials per la seva actitud al metro de Madrid amb una nena i la seva mare. Els fets van tenir lloc a la línia 5, quan la senyora va impedir asseure's i renyar la petita perquè "no és espanyola". Tal com mostra el vídeo gravat pel fotoperiodista Iram Martz, tot i que una part del vagó sí que resta en silenci, hi ha gent que opta per retreure-li les seves paraules.La dona, visiblement exaltada, s'encara amb una noia que porta un barret al seu costat quan aquesta la titlla de "racista", mentre anomena "sense vergonya" a la mare i la seva filla. “No teniu dret a estar aquí. Aquí estem els espanyols. És molt poca vergonya el que feu, i ho sabeu”, apunta la dona, tot afegint que “els espanyols els paguem a tots els que venen aquí. Anem a la Seguretat Social i no ens fan cas als espanyols, hi van ells i…”.Així ho va explicar el mateix fotògraf a El País , assegurant que després d'aquestes paraules molts passatgers van demanar-li que callés. "Ho vaig gravar tot perquè em va semblar bé que es veiés la reacció de la gent", conclou Martz.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)