Els taxistes de Barcelona desconvoquen la vaga

Els taxistes comencen a abandonar la zona de Gran Via i Passeig de Gràcia. Fan sonar els clàxons mentre marxen https://t.co/TjSKOpSbsC pic.twitter.com/Wj6gssD6MG — NacióDigital (@naciodigital) August 1, 2018

La cruïlla entre Gran Via i rambla Catalunya, aquest dimecres a la nit Foto: Jord Bes

El ministre José Luis Ábalos ha presidit la Conferència Nacional de Transports Foto: @fomentogob

Els taxistes de Barcelona han decidit en assemblea desconvocar la vaga i reprendre el servei a partir de les 03.00 h de la matinada d'entre aquest dimecres i djous. D'aquesta manera posen fi a vuit dies de vagues que mantenien des del dimecres de la setmana passada per exigir que es limitin els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify. En sis dels darrers, a més, han bloquejat el centre de Barcelona amb els cotxes estacionats a la Gran Via i el passeig de Gràcia. En paral·lel a la decisió presa a la capital catalana, els taxistes de Madrid també han finalitzat l'aturada.A més, els taxistes han anunciat que un dia de setembre, el qual no han precisat, oferiran el servei gratuïtament per compensar els barcelonins que s'han vist afectats pels vuit dies de vaga. La decisió d'acabar-la l'han pres en assemblea poc abans de les 23.00 h d'aquest dimecres, i poc després ja han començat a retirar els cotxes que han ocupat aquests dies el centre de la capital catalana. Alguns dels taxistes han fet sonar els clàxons quan han marxat d'aquest punt de la ciutat, i també han llençat petards i focs artificials. El sector ha decidit posar fi a la mobilització després de la reunió d'urgència de la Conferència Nacional de Transports , on Foment i les autonomies han abordat la crisi del taxi i han intentat trobar una via per motivar els taxistes a desconvocar la vaga. Foment ha proposat a les autonomies assumir la regulació de les llicències VTC, però sense traspassar les competències. "No es transferiran les competències en VTC, sinó que es donarà als governs autonòmics que així ho desitgin capacitat regulatòria en la matèria", ha declarat el ministre José Luis Ábalos després de tres hores de reunió amb les autonomies.Ábalos finalment ha renunciat al traspàs de competències després dels recels i reticències que han manifestat diversos governs autonòmics davant aquesta possibilitat, per considerar que, d'aquesta manera, els passava la pilota del conflicte. Segons Ábalos, aquesta setmana no s'ha solucionat, però s'han posat les bases per resoldre'l el setembre, i opina que hi ha raons suficients per desconvocar les vagues que van començar a Barcelona i s'han estès per moltes ciutats espanyoles com Madrid. També es crea un grup de treball amb les comunitats autònomes perquè en tres mesos es trobi la manera de complir la ràtio d'un cotxe VTC per cada 30 taxis.Així, el ministre ha proposat a les comunitats autònomes delegar la regulació de les llicències dels VTC d'empreses com Uber i Cabify perquè puguin actuar ja les que pateixen un desequilibri, però sense transferir-los la competència. Des de la Generalitat, el secretari de Transports i Mobilitat, Isidre Gavín, diu que estan "esperançats" però que cal estar a l'espera de la concreció del nou marc normatiu que es faci al setembre. Els taxistes consideraven essencial la cessió de les competències perquè es puguin limitar els VTC i complir la ràtio d'un cotxe de lloguer amb conductor per cada 30 taxis. En el cas de Barcelona, ho defensen perquè es pugui aplicar així el reglament metropolità suspès que pretenia garantir aquesta relació 1/30.La fórmula d'Ábalos ja l'ha apuntat inicialment la consellera d'Infraestructures i Habitatge de la Xunta de Galícia, Ethel María Vázquez, la qual ha advertit que no accepta rebre la transferència de competències per considerar que, amb aquesta mesura, el govern espanyol només busca centrifugar el problema. "El govern espanyol vol traslladar el problema a les comunitats autònomes, quan el que s'ha de fer és governar i solucionar el problema, no transferir-lo", ha assegurat, després de deixar la reunió quan ha transcorregut una hora i mitja des que ha començat.

