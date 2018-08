​La patronal d'Uber i Cabify proposa augmentar les llicències de taxi per solucionar el conflicte

Unauto, la patronal de les empreses de llicències de cotxe de lloguer amb conductor (VTC) com Uber i Cabify, ha proposat al govern espanyol incrementar el nombre de llicències de taxi per solucionar el conflicte que ha motivat la vaga dels taxistes i i aconseguir la proporció d'una VTC per cada 30 taxis . Així ho ha indicat el president de la patronal de les VTC, Eduardo Martín, en una carta que va enviar aquest dimarts una carta a la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio.En el text, Martín diu que cal tenir en compte que el nombre de taxis a les principals ciutats de l'Estat ha caigut lleugerament els últims anys, en passar de les 72.100 llicències el 1994 a les prop de 70.000 actuals, tot i la recuperació econòmica, l'augment de trànsit als principals aeroports, l'increment del turisme i el creixement de la població a l'Estat, segons apunta.Per això, el president d'Unauto demana a la ministra que estudiï la situació i prengui en consideració els drets dels treballadors de VTC "a exercir la seva feina, evitant acomiadaments i la pèrdua de llocs de feina, als que abocaria, inevitablement, qualsevol decisió que a una normativa local impedir o limitar la prestació dels serveis VTC a les principals àrees urbanes".En la missiva, Martín reitera que el manteniment i la creació de nous llocs de treball només serà possible si no s'altera l'actual marc regulador mitjançant l'"expropiació" com el sector del taxi reclama "de forma inaudita en un estat de dret, de les autoritzacions VTC ja atorgades o reconegudes per sentències fermes dels tribunals". Afegeix que aquestes autoritzacions són drets reconeguts per la llei i per sentències i, "com ja ha advertit el TSJC en l'acta on va suspendre el reglament de l'AMB, pretendre eliminar-los per la via d'exigir autoritzacions locals addicionals, infringiria el dret a tutela judicial efectiva que consagra l'article 24 de la Constitució".A més, el president d'Unauto també volgut compartir amb la ministra l'"alarma" i el "malestar" de les empreses VTC davant els "greus" incidents que s'han produït durant la vaga dels taxis que "impedeixen" als conductors VTC gaudir del seu "dret constitucional al treball en condicions de seguretat i amb ple respecte a la seva integritat física i moral". "L'Estat té la responsabilitat de vetllar perquè els treballadors puguin exercir aquest dret fonamental sense ser agredits ni sentir-se amenaçats o coaccionats", ha reclamat Martín a la ministra.Martín ha indicat que actualment el sector de les VTC té contractats més de 15.000 treballadors amb contracte indefinit i calcula que en els pròxims dos anys puguin crear al voltant d'altres 25.000 llocs de treball directes.

