Torra torna a visitar els presos polítics reclosos a Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat aquest dijous a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per visitar els set presos polítics que hi ha reclosos: Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Es tracta de la segona visita de Torra des que van traslladar els dirigents sobiranistes de centres penitenciaris madrilenys fins a Catalunya "No ens aturarem fins que siguin lliures", va exclamar el president de la Generalitat el 4 de juliol, el dia en què els presos van arribar a centres penitenciaris catalans. La situació dels nou dirigents -Rull, Turull, Forn, Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, juntament amb Carme Forcadell i Dolors Bassa- va estar damunt la taula en la reunió de la comissió bilateral celebrada ahir al Palau de la Generalitat entre l'Estat i la Generalitat.En aquesta trobada, les dues parts van constatar les diferències de fons sobre el dret a decidir i sobre el marc de drets i llibertats existent al país des de l'octubre. El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va lamentar el "no absolut" de l'Estat a parlar del referèndum, i la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, només va plantejar un camí que desplegui el marc estatutari sense grans concrecions.

