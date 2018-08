Els Jocs Mediterranis deixen de llegat un camp de rugbi on no s'hi pot practicar esport

L'alcalde de Tarragona es felicitava aquest dilluns pel llegat que han deixat a la ciutat els Jocs Mediterranis. En un col·loqui, Josep Fèlix Ballesteros assegurava que, a banda de poder assumir les despeses que generaran els equipaments, s'havia cobert una reivindicació històrica del Club de Rugby Tarragona. El batlle va dir que per fi tenien un camp adequat, el que hi ha ubicat a l'Anella Mediterrània, i això els permetria abandonar el terreny de joc de la Laboral, però no és ben bé així.El president del club tarragoní, Andrés Lechuga, ha explicat aque se senten "enganyats", que l'Ajuntament els ha pres el pèl i considera que s'ha fet "el ridícul". Amb un to de resignació, ha expressat que el club ha hagut de canviar tota la planificació que havia fet de cara a la temporada i també de la pretemporada -on havia de disputar un triangular amb un equip irlandès i un de català- perquè el camp de l'Anella Mediterrània no és adequat per a practicar-hi esport.Lechuga ha explicat que el passat 25 de juliol van anar a visitar el camp de l'Anella, amb tècnics de l'Ajuntament i els van traslladar que la gespa estava en molt mal estat. La sorpresa va arribar quan aquests van informar els representants del club que "no s'havia projectat que aquesta gespa fos per a ús esportiu" i per tant, no s'hi podia celebrar cap partit de rugbi perquè no ho aguantaria, a banda, que seria perillós per als jugadors. En resum, la gespa i la sorra que s'han instal·lat a l'equipament "són de jardí". Lechuga ha afegit, segons fonts del consistori, l'empresa de manteniment només mantindrà aquest espai com a un parterre, no com a una instal·lació esportiva.Davant d'aquest escenari, el club ha girat tots els plans que tenia i ha tornat a engegar els tràmits per tornar a entrenar i a jugar partits a les instal·lacions de la Laboral. El lloguer del camp els costa 1.000 euros al mes.El mateix president ha lamentat que després d'anys de lluita per aconseguir que els fessin un camp, quan semblava que ja era una realitat ha arribat aquest revés. El nyap del consistori ha sigut una gerra d'aigua freda que ha acabat amb la il·lusió dels 250 jugadors del club tarragoní, que veuen com una temporada més es queden sense camp.Lechuga ha afirmat que des del club eren conscients que "hi havia mancances molt importants en aquest equipament, com grades, vestuaris i banquetes" però no s'imaginaven que podria acabar així. La reivindicació d'aquestes mancances ja estava programada per fer més endavant, un cop estiguessin a lloc, però ara ja no poden esperar més. El president ha avançat que han demanat una reunió amb l'alcalde de Tarragona per trobar una sortida. Des del club exigiran que es faci un camp de gespa artificial de rugbi a sobre de l'actual de gespa de jardí i que a més, s'instal·lin els equipaments que hi manquen.El grup municipal de la CUP lamenta la situació del club de rugbi i exigeix al govern de Ballesteros que depuri responsabilitats i que senyali qui és el responsable "d'aquest desastre". Els cupaires consideren que això és un "desastre" i que "confirma la improvisació i el treball de cara a la galeria" per part de l'equip de govern, que és "inepte i mentider".ERC també ha sortit al pas de la notícia i lamenta que el club, amb 33 anys d'història, es trobi en aquesta situació. Pau Ricomà, portaveu dels republicans, considera que "per la seva trajectòria i la immensa activitat que desenvolupa amb els joves, ha de comptar amb la plena estima i suport de l'Ajuntament de Tarragona" i ara mateix no és així. A més, afegeix que "ja no és només un problema de desídia o abaratiment de costos, o de fer els Jocs Mediterranis sense tenir en compte les entitats de la ciutat, sinó que el problema és que s'han fet enganyant les mateixes entitats".

