El Grupo Jorge defensa que la signatura de contractes ja ha començat i preveu que s'allargui fins al setembre

Alguns treballadors ja s'han reincorporat al món laboral i no volen tornar a posar els peus a Le Porc Gourmet. Foto: Josep M. Montaner

El Grupo Jorge ha confirmat que la signatura de contractes a Le Porc Gourmet ja ha començat. Fonts de l'empresa han assenyalat a l'ACN que la companyia ara vol "fer les coses bé" i el seu objectiu és complir allò que es va acordar en el pacte a què es va arribar amb el sindicat CCOO fa un parell de setmanes per a la laboralització d'aquells que fins ara estaven en règim de cooperativa.Entre els treballadors de l'escorxador osonenc de Le Porc Gourmet i els de The Fortune Pig a Mollerussa sumen al voltant de 1.500 persones a qui cal regularitzar i donar d'alta al règim general de la Seguretat Social. Els tràmits no són automàtics i es preveu que s'allarguin fins el 15 de setembre.Sense èxit, alguns dels treballadors acomiadats durant el conflicte s'han personat a Le Porc aquest dimecres al matí per reclamar informació sobre la seva readmissió . L'empresa ha assenyalat que la llista que té Inspecció de Treball "amb noms i cognoms" amb els cooperativistes que van ser acomiadats es regularitzaran.Segons l'empresa, els acomiadats ara tenen dues opcions: o esperar que els truquin o tornar-se a donar d'alta d'una de les cooperatives i que, tal com es recull en el pacte, passin a formar part de la bossa de cooperativistes pendents de regularitzar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)