Els CDR convoquen una mobilització per exigir al Govern que faci efectiu el mandat de l'1-O

ATENCIÓ TOTHOM AL CARRER



Fa més de dos mesos que es va formar govern i se'ns va dir que es treballaria per fer efectiu el mandat de l' #1O i el #21D

Això no està passant, per això demà els ho deixarem ben clar.#DesobediènciaODimissió#RepúblicaODimissió#VamVotarVamGuanyar pic.twitter.com/8D5Iud3JSS — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 1 d’agost de 2018

Els CDR han fet una crida a manifestar-se demà dijous a les 18.30h al carrer Casp amb Marina, a Barcelona, per exigir al Govern que faci efectiva la República i compleixi amb el mandat de l'1-O i el 21-D. "Fa mes de dos mesos que es va formar Govern i se'ns va dir que es treballaria per fer efectiu el mandat de l'1-O i el 21-D. Això no està passant, per això demà els ho deixarem ben clar", han dit a través de Twitter.La crida dels CDR a sortir al carrer arriba el mateix dia que se celebra al Palau de la Generalitat la comissió bilateral entre els governs català i espanyol, que preveu avançar en el diàleg entre tots dos executius per començar en les pròximes setmanes una negociació. El president, Quim Torra, ja ha avisat que la reunió ha de servir per prendre decisions sobre el dret a l'autodeterminació dels catalans, "si no, el diàleg serà una cortina de fum". D'altra banda, la CUP s'ha desmarcat de la comissió i s'ha negat a entrar en una "nova fase autonomista".

