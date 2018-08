Exteriors convoca per concurs públic les places de delegat a França i els Estats Units

El Departament d'Acció Exterior ha obert a concurs públic les places de delegat a França i els Estats Units. El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ja va explicar la seva intenció de contractar a través de concurs públics la nova onada de delegats, després de la restitució d'alguns dels representants del govern destituïts durant el 155, com els de Londres o Berlín. La convocatòria explica que els delegats tindran un sou brut anual de 82.209,54 euros a més de les "indemnitzacions que corresponguin en concepte d'equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida".Així mateix, la convocatòria demana als candidats que tinguin almenys un grau o llicenciatura universitària i coneixements de relacions internacionals. A més, es valoren positivament màsters o postgraus de dret internacional, estudis internacionals o desenvolupament, entre d'altres.Per la convocatòria dels Estats Units, que situarà la delegació a Washington, es valora tenir experiència o coneixements del Banc Mundial i l'ONU, mentre que per la de França s'especifica que es valoren positivament els coneixements sobre la UNESCO i l'OSCE.Entre les funcions a desenvolupar pels delegats, el govern especifica que hauran de "representar el Govern de la Generalitat en l'àrea geogràfica i funcional corresponent", elaborar "el programa de treball per a exercir l'acció exterior", "dirigir la coordinació de les oficines sectorials el Govern a l'exterior", "dirigir, supervisar i impulsar l'activitat de la delegació", "supervisar i coordinar les tasques que es derivin de l'activació dels protocols relatius a situacions d'emergència en l'àrea territorial i funcional d'influència" i "mantenir relacions amb òrgans similars d'altres territoris o representacions davant les organitzacions internacionals".

