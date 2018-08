Els preus del lloguer a Barcelona s’estabilitzen durant el primer semestre del 2018

El preu del lloguer per metre quadrat durant el primer semestre de 2018 a la ciutat de Barcelona s’ha situat en 13,19 euros, que suposa un 2,91% inferior a la mitjana de 13,58 euros del darrer semestre del 2017, segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. D’altra banda, el preu de lloguer mitjà per un pis de 72 metres quadrats va ser de 907,35 euros al primer semestre d'aquest any, un 1,21% més que en l’últim semestre del 2017, quan va ser de 896,49 euros.Segons la Cambra, aquesta xifra s’explica per l’increment de la superfície mitjana dels pisos llogats que ha augmentat de 70,5 metres quadrats a 72 metres quadrats. Així es desprèn de les dades de 26.653 nous contractes de lloguer a Barcelona registrats per l’Incasòl entre gener i juny de 2018. D’aquesta manera, després de la forta pujada que van experimentar els lloguer al segon semestre de 2017, les rendes s’han mantingut estables durant el primer semestre del 2018, indica la Cambra.Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquestes dades es poden interpretar com “una normalització del mercat una vegada les rendes han tornat als nivells anteriors a la crisi” i afegeix que “s’ha de recordar que a partir de l’any 2008 els lloguers van patir una forta davallada resultat de la forta recessió econòmica i a partir del 2014 s’han anat recuperant fruit de la reactivació econòmica i l’increment de la demanda”. La Cambra també afegeix que “l’actual nivell de renda sembla que pot definir el nivell d’un mercat estable”.Pel que fa a l’oferta, i segons dades oficials de l’Incasòl, durant el primer semestre del 2018 s’han signat 26.653 nous contractes de lloguer a Barcelona i han estat 25.110 els contractes finalitzats, fet que suposa la incorporació de 1.543 nous habitatges al parc de lloguer de la capital catalana. Aquesta dada és inferior a la del primer i segon semestre del 2017 en què es van incorporar 3.468 i 3.427 nous habitatges al parc de lloguer de Barcelona, respectivament. En aquest sentit, la Cambra apunta als efectes que la pressió sobre la propietat com el control de rendes o les okupacions pot comportar sobre l’oferta de nous habitatges de lloguer.

