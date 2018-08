Foment renuncia a traspassar la competència per limitar Uber i Cabify però hi implicarà les autonomies

Acabo de reunirme con representantes de las asociaciones del taxi en la Comunidad Valenciana. Les he trasladado la apuesta decidida de este Gobierno para encontrar, a través del diálogo, una solución definitiva al conflicto. pic.twitter.com/fCvCXXxxHl — Jose Luis Ábalos (@abalosmeco) 1 d’agost de 2018

El Ministeri de Foment ha reunit d'urgència la Conferència Nacional de Transports per abordar la crisi del taxi i trobar una via per motivar els taxistes a desconvocar la vaga. Foment ha proposat a les autonomies assumir la regulació de les llicències de cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify, però sense traspassar les competències. "No es transferiran les competències en VTC, sinó que es donarà als governs autonòmics que així ho desitgin capacitat regulatòria en la matèria", ha declarat el ministre José Luis Ábalos després de tres hores de reunió amb les autonomies.Ábalos finalment ha renunciat al traspàs de competències després dels recels i reticències que han manifestat diversos governs autonòmics davant aquesta possibilitat, per considerar que, d'aquesta manera, els passava la pilota del conflicte. Segons Ábalos, aquesta setmana no s'ha solucionat, però s'han posat les bases per resoldre'l el setembre, i opina que hi ha raons suficients per desconvocar les vagues que van començar a Barcelona i s'han estès per moltes ciutats espanyoles com Madrid. També es crea un grup de treball amb les comunitats autònomes perquè en tres mesos es trobi la manera de complir la ràtio d'un cotxe VTC per cada 30 taxis.Així, el ministre ha proposat a les comunitats autònomes delegar la regulació de les llicències dels VTC d'empreses com Uber i Cabify perquè puguin actuar ja les que pateixen un desequilibri, però sense transferir-los la competència. Des de la Generalitat, el secretari de Transports i Mobilitat, Isidre Gavín, diu que estan "esperançats" però que cal estar a l'espera de la concreció del nou marc normatiu que es faci al setembre. Els taxistes consideraven essencial la cessió de les competències perquè es puguin limitar els VTC i complir la ràtio d'un cotxe de lloguer amb conductor per cada 30 taxis. En el cas de Barcelona, ho defensen perquè es pugui aplicar així el reglament metropolità suspès que pretenia garantir aquesta relació 1/30.La fórmula d'Ábalos ja l'ha apuntat inicialment la consellera d'Infraestructures i Habitatge de la Xunta de Galícia, Ethel María Vázquez, la qual ha advertit que no accepta rebre la transferència de competències per considerar que, amb aquesta mesura, el govern espanyol només busca centrifugar el problema. "El govern espanyol vol traslladar el problema a les comunitats autònomes, quan el que s'ha de fer és governar i solucionar el problema, no transferir-lo", ha assegurat, després de deixar la reunió quan ha transcorregut una hora i mitja des que ha començat.La vaga dels taxistes de Barcelona ja ha superat una setmana. Malgrat que aquest dimarts van decidir fer serveis mínims gratuïts als hospitals i per a urgències , l'aturada ha continuat aquest dimecres a l'espera de la reunió de la conferència de transport. Els taxistes preveuen decidir si desconvoquen en una assemblea. Una de les veus més respectades entre el col·lectiu, la d'Alberto Álvarez, d'Élite Taxi, és partidari d'aixecar les aturades i esperar els passos que faci el Consell de Ministres el setembre, però la decisió final la té l'assemblea. El sector reclama tenir per escrit els compromisos que havia adquirit Foment.Abans de la Conferència Nacional de Transports, Ábalos ha apel·lat des de València al "diàleg" per aconseguir "una solució equilibrada" en el conflicte. Ábalos, que ha mostrat a través d'un tweet que també ha tingut una trobada amb un grup de taxistes, ha afirmat que el govern espanyol s'ha traçat "un full de ruta basat en el diàleg, a escoltar i a atendre" per aconseguir una sortida que permeti que "tots puguin conviure en el transport urbà". Ha defensat la possibilitat de "buscar una posició d'acord amb tots sense cap tipus d'intimidació ni pressió per part de ningú"."Estem amb les comunitats autònomes, amb els representants del taxi a nivell nacional i amb els representants de les VTC", ha dit Ábalos, que ha indicat que es tracta d'actuar davant "un problema heretat d'anys" al "no afrontar la situació de desequilibri que viu el sector". Ha agregat que a l'executiu espanyol "li preocupa enormement, en aquest cas com en tots els altres, la convivència" i ha instat a mantenir-la, així com el "respecte a les normes". Ha subratllat que volia escoltar les comunitats autònomes perquè la titularitat de les llicències VTC és estatal, però elles s'encarreguen de gestionar-les.El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha indicat que assistia a la conferència de transports "amb esperit positiu i obert a escoltar". Abans d'iniciar-se la trobada, Gavín ha indicat des de Foment que vol que Catalunya rebi les competències "amb garanties", i no estarà d'acord amb "un traspàs fallit i buit de recursos, o per traspassar un problema". "Tenim molts exemples de transferències fallides", ha advertit, per assenyalar el de Rodalies de Renfe.Foment va explicitar en una nota de premsa dilluns a la nit el seu pla de canvi normatiu després que els taxistes demanessin per escrit les línies apuntades a la reunió. La resolució de la crisi s'enfoca en la línia que han defensat els taxistes i la regulació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, presidida per Ada Colau, suspesa pel Tribunal Superior de Justícia divendres passat: que les autonomies tinguin la competència per concedir llicències VTC i que els ajuntaments puguin participar de la regulació per garantir una ràtio d'una llicència VTC per cada 30 de taxi. Com complir amb aquesta proporció és un dels grans interrogants.

