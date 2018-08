Mayoral valora repetir com a candidat del PSC a l'alcaldia de Granollers

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, valora tornar a ser el candidat del PSC a les eleccions municipals de la primavera que ve. Fonts socialistes consultades per aquest diari destaquen la voluntat de Mayoral de repetir com a cap de llista socialista. La impossibilitat d'encaminar un relleu amb garanties, destaquen les mateixes fonts, ha conduït l'alcalde a valorar la possibilitat d'assumir la responsabilitat d'un altre mandat si rep la confiança dels ciutadans.A principis de juny, Mayoral ja va explicar en una entrevista a El 9 Nou que després de l'estiu decidiria si es tornava a presentar o no. Tot i que la posició de Mayoral és madura, veus del PSC de Granollers exposen que la decisió definitiva no es farà pública fins que hagi començat el nou curs polític. La possibilitat que la regidora Alba Barnusell prengués el relleu de Mayoral sembla haver quedat descartada.Mayoral és alcalde des de l'any 2004, quan van substituir Josep Pujadas. Des de llavors ha estat reelegit amb majoria absoluta en les eleccions municipals de maig de 2007, 2011 i 2015. L'experiència de l'alcalde i el pes polític dins del partit havia fet que el PSC fins i tot hagués prioritzat projectar Mayoral com a marca electoral per davant de les sigles. De fet, el logotip socialista en la campanya del 2015 va tenir una presència residual.Fins ara, la legislatura ha estat marcada per les reivindicacions en relació a la C-17, la R3, l'estació de Granollers Centre i, els últims mesos, per les reclamacions dels veïns de la Ronda Sud. El procés també ha tingut un pes destacat a la ciutat, amb les diverses i nombroses concentracions i manifestacions, l'1 d'octubre i el suport als presos polítics. Fa un any, en una entrevista a NacióGranollers , Mayoral preveia una segona meitat de legislatura "per acabar de desenvolupar un pla de treball per fer de Granollers una ciutat d'oportunitats, accions en cultura i educació, una societat activa que genera oportunitats i una lluita contra les desigualtats i per seguir transformant la ciutat".

