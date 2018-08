VÍDEO Una tortuga de grans dimensions sorprèn els banyistes a Premià de Mar

La tortuga, ponent els ous a Premià de Mar Foto: Xavier Cano

Una tortuga de grans dimensions pon els ous a tocar d’una guingueta a la platja de Sant Simó

L’animal irromp a la platja de Sant Simó davant la sorpresa dels que eren a ‘El xiringuitu’https://t.co/2KuuchVXJQ pic.twitter.com/KORa89tFaK — El Tot Mataró (@totmataro) 15 de juny de 2018

Una tortuga babaua ha sorprès aquest matí els banyistes que s'han acostat a la platja de la Descàrrega de Premià de Mar (el Maresme). L'animal ha arribat al voltant de tres quarts de 7 i, després de dos intents de pondre ous, ha decidit marxar mar endins.Quan semblava que havia desistit de fer un niu, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), juntament amb membres dels Agents Ruruals, han confirmat que sí que l'havia acabat fent. Tot seguit, han decidit acordonar la zona per protegir-los, tal com van fer fa unes setmanes a Mataró En aquell cas, una tortuga marina de grans dimensions va escollir la platj de Sant Simó per pondre els seus ous, segons informava Tot Mataró . L’animal va aparèixer per sorpresa dels treballadors i clients que quedaven a "El xiringuitu" i va fer la posta a pocs metres d’aquesta guingueta, una de les que hi ha a la platja més al nord del litoral mataroní. La tortuga va fer un niu i va deixar desenes d’ous durant una estada de més de tres hores, abans de tornar al mar.

