El camp d'hoquei herba de Matadepera serà una realitat a finals d'any

Serà un camp de nivell mitjà on es podran jugar lligues Nacionals de Primera Divisió i Divisió d’Honor

Obres del nou camp d'hoquei municipal de Matadepera Foto: Anna Mira

El president de Matadepera 88 assegura que disposar del camp els farà créixer esportivament

L'any 2019 els matadeperencs ja podran gaudir del tan desitjat camp d'hoquei municipal. Una reivindicació que el club Matadepera 88 fa molts anys que demana i que ara ja veu a tocar. En concret, l'adequació de 11.696 m2 i una inversió d'1.988.913,47 milions d'euros faran possible que el poble on l'hoquei sobre herba és l'esport per excel·lència, disposi d'un camp de gestió pública per practicar aquest esport.Ja fa mesos que les màquines treballen sense parar per enllestir les instal·lacions a finals d'aquest any al Mas Sot, on ja hi ha les instal·lacions esportives que acullen el camp de futbol, també municipal. En concret aquestes setmanes s'està fent la fase de formigonat per a la construcció de les escales laterals per accedir des del carrer al camp. També s'adequarà un pàrquing de 2.900 m2 però quedaran pendents les grades i els vestuaris. Actualment les instal·lacions disposen d'uns mòduls de vestuaris però l'objectiu és fer-los en el passadís que connecta els dos camps.El mes de gener del 2016 el ple municipal de l'ajuntament vallesà va donar llum verda al projecte, amb el suport de tots els grups polítics. El regidor d’Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Matadepera, Nil López, assegura que "era un dels equipaments reivindicats per la Matadepera 88 que mai ha tingut una seu jugar i és important poder donar espai a els clubs que no tenen un lloc físic".Malgrat que els terminis marcaven que el camp estaria acabat al setembre, per l'inici del curs 2018-2019, caldrà esperar a finals d'any per veure'l acabat. Una espera que segons el president del club Matadepera 88, Ton Pons, els ha fet que hagin hagut "d'anar trampejant" però que valdrà la pena.El camp de Matadepera tindrà 5.746 m2 i serà un camp de nivell mitjà, segons la Real Federación Española de Hockey. Això vol dir a banda de ser un camp d’aigua de categoria GLOBAL segons la normativa de la FIH, s'hi podran jugar Lligues Nacionals de Primera Divisió i Divisió d’Honor, fases Sector/Finals dels Campionats d’Espanya infantils, cadets, juvenils i fases d’ascens de Primera i Segona Divisió. El certificat té un cost de 2.000 euros i una vigència de deu anys.No obstant això, el camp està orientat a "ser el planter de l'escola d'hoquei", afirma López, qui també explica que estarà obert als clubs que hi ha als voltants per si el necessiten per entrenaments o algunes competicions. Igualment està previst que els centres escolars de la ciutat puguin fer ús del camp per a la pràctica d'esport.L'eficiència energètica ha estat un dels requisits que segons el regidor han estat indispensables per a l'elaboració del projecte. López ha assegurat que tant pel que fa al rec com a la il·luminació s'estan instal·lant sistemes sostenibles. En relació a l'aigua, al ser un camp que necessita regar-se molt sovint, hi haurà un sistema de captació d'aigua tant de la pluja com d'aquella sobrant de rec per tal d'aprofitar-la. Igualment, la intensitat de la il·luminació es podrà regular per no malgastar-ne.Enguany fa 30 anys que es va crear el club Matadepera 88 i serà precisament l'any del seu aniversari quan finalment podran estrenar unes instal·lacions esportives llargament reivindicades. Fins ara aquest club havia signat convenis amb els diferents clubs dels voltants per tal de poder entrenar El seu president assegura que la posada en marxa del camp els farà créixer en qualitat, "esportivament parlant". Per Pons és una manera de professionalitzar-se i poder oferir als matadeperencs un camp de primera qualitat per practicar l'hoquei.

Actualment el club compta amb un total de 210 persones des de nens fins a adults. Unes xifres que podrien augmentar amb la disponibilitat de tenir unes instal·lacions fixes. No obstant això Pons és sincer i assegura que cal anar a poc a poc "per no morir d'èxit".



Obres del nou camp d'hoquei municipal de Matadepera Foto: Anna Mira



El camp d'hoquei municipal de Matadepera estarà enmig dels tres grans clubs de hockey que actualment són el planter de la majoria de jugadors de la Divisió d'Honor i de la selecció espanyola. Són l'Atlètic Terrassa Hockey Club, el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa Hockey. El president de l'Atlètic, Josep Maria Biosca, ha expressat que "sempre és bo disposar d'una instal·lació més per a la pràctica del nostre esport".



Així doncs, amb la posada en marxa del nou camp d'hoquei, Matadepera sumarà a les actuals instal·lacions esportives municipals un esport més. Ara mateix Matadepera disposa d'un pavelló esportiu on es fa bàsquet, futbol sala, hoquei sala i patinatge; el recinte de les piscines municipals on també hi ha el gimnàs municipal, el camp de golf i la zona poliesportiva del Mas Sot on ja hi ha el camp de futbol i d'aquí uns mesos, el d'hoquei herba.

