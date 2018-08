Localitzat el primer niu de vespa asiàtica a les comarques tarragonines

La vespa asiàtica ja ha arribat a la demarcació. Aquesta espècie invasora ja s'ha deixat veure a Segur de Calafell, lloc on s'ha localitzat el primer niu a les comarques tarragonines. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.38 hores que hi havia un eixam d'abelles en una casa que es troba en obres al carrer Bolívia d'aquest municipi.En arribar al lloc, els bombers han abalisat la zona -però no l'han retirat-, ja que s'ha certificat que es tractava d'un niu de vespa velutina, originària de la Xina. Per aquesta actuació també s'ha activat el cos d'Agents Rurals, que és qui s'ha fet càrrec d'aquest eixam.La vespa asiàtica va arribar a Europa l'any 2004, concretament a França. Des de llavors, s'ha escampat per diferents països. L'any 2010 va arribar a Espanya, a Irun, i al 2011 ja es tenia constància que n'hi havia a Galícia, Castella i Lleó, Navarra i Portugal. Aquest mateix també va afectar Catalunya, només a les comarques gironines i més endavant a les barcelonines. Ara ja es pot afirmar que enguany se n'han localitzat a la demarcació de Tarragona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)