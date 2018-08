Ripoll recorrerà la decisió del jutge d'excloure'ls de la causa dels atemptats del 17-A

L'Ajuntament de Ripoll recorrerà la decisió del jutge de l'Audiència Nacional d'excloure'ls de la causa oberta pels atemptats del 17-A . L'alcalde, Jordi Munell, defensa que són "part afectada i interessada" i que han de poder personar-se a la causa.També admet que els advocats ja els havien avisat que el jutge podia desestimar la seva petició en una primera instància. "Sabíem que era una possibilitat però presentarem un recurs", afirma.L'alcalde ha fet aquestes declaracions l'endemà que s'aixequés parcialment el sumari, gairebé un any després dels atemptats. El jutge, per contra, sí que ha acceptat que Barcelona i Cambrils es personin a la causa.El secret de sumari de la investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils s'ha aixecat parcialment aquest dimarts. El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que ja ha enviat la interlocutòria a les parts, ha fet públiques les actuacions principals de la investigació que fan referència a les víctimes mortals i als ferits, i també als membres morts de la cèl·lula terrorista.Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha 4 DVD amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVD a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer cap còpia per evitar-ne la seva difusió. Ara per ara es manté en secret la informació obtinguda en les entrades i registres a domicilis i també les comunicacions telefòniques enregistrades.Tot plegat quan falten pocs dies perquè es compleixi un any dels atemptats que van sacsejar Catalunya. La Rambla de Barcelona acollirà, a primera hora del 17 d'agost, l'acte de record a les víctimes. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han tancat ja el protocol de la commemoració, que comptarà amb la presència dels principals representants polítics catalans a l'espera de conèixer la delegació estatal que hi pugui assistir.Segons ha indicat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, l'Ajuntament i la conselleria d'Interior ja tenen perfilats tots els detalls i ha volgut deixar clar que la sintonia ha estat "màxima" en tot aquest procediment. Les invitacions seran tramitades pel consistori. "Depèn d'ells. No volem donar transcendència a qui ve i a qui no", ha apuntat Artadi.

