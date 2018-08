Cs reclama a Sánchez que suspengui la reunió de la comissió bilateral

📡 @CiudadanoVille "El gobierno de España no puede aliarse con los que quieren romper España; tenemos que volver al pacto constitucionalista" #ActualidadCs pic.twitter.com/NqLI2goqV9 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 1 d’agost de 2018

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que suspengui la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat d'aquesta tarda perquè la reunió "dona ales als separatistes".Cs insisteix que el govern del PSOE té només 84 diputats i que va entrar a la Moncloa "gràcies al suport dels independentistes". Per això, considera que és "dèbil" i que està "en les mans dels separatistes". "No es pot mantenir aliat amb els que volen trencar Espanya, cal tornar al pacte constitucionalista", ha defensat Villegas.En aquesta línia, torna a demanar al president espanyol que convoqui eleccions anticipades. De moment, el govern espanyol sosté que no té intenció de fer-ho i que la voluntat és arribar a esgotar legislatura i convocar eleccions el 2020.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)