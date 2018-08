Borrell anuncia que la Comissió Europea ha desbloquejat 53 milions d'euros per a immigració

El ministre d'Exteriors i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat que la Comissió Europea ha "desbloquejat" 53 milions d'euros per destinar-los a combatre l'increment de fluxos migratoris des del nord d'Àfrica.De fet, en la carta que aquest dimecres ha enviat el president de la CE, Jean-Claude Juncker, al president espanyol, Pedro Sánchez, ja li recorda que el passat 6 de juliol el comitè operatiu del fons fiduciari d'emergència de la UE per l'Àfrica va aprovar un programa de gestió de fronteres per un import de 55 milions d'euros.Ara, segons Borrell, aquests diners ja s'han "desbloquejat" i, segons el ministre, almenys la meitat aniran a "pal·liar les actuals circumstàncies al Marroc". A la carta, però, Juncker afirma que els recursos són "limitats". "Es reconeix que poden no ser suficient i que la presidència austríaca ja s'ha mobilitzat per aconseguir més recursos", ha valorat.Els dos presidents, Juncker i Sánchez, s'han creuat cartes i també han parlat per telèfon aquest dimecres sobre la pressió de fluxos migratoris que rep Espanya.

