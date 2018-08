​La nova vida de la María José a Cabify

Delgado sosté que els taxistes s'han comportat "com uns salvatges" durant la vaga però també que fa temps que "s'han oblidat de ser servicials"

Cabify i Uber van suspendre el servei al principi de la vaga dels taxistes, però l'han recuperat. A l'empresa de Delgado han optat durant la vaga perquè vagin dos cotxes junts: un amb passatge i l'altre només amb el conductor per escortar el primer. Els darrers mesos ja s'havien produït alguns atacs contra els vehicles VTC, però ella considera que ja fa molt de temps que els taxistes no treballen com esperaria qualsevol usuari. "El taxi és un servei públic i la majoria de taxistes s'han oblidat de ser servicials", ha defensat. Ho diu per simples gestos com donar la benvinguda al passatger o anar polit a treballar, cosa que creu que sovint no fan.

La María José Delgado mostra restes d'ous en un vehicle de Cabify. Foto: Jordi Bes

"Que estem 15 hores esclavitzats no és veritat", assegura Delgado: els conductors de Cabify cobren 1.250 euros en 12 pagues més comissions

Només fa un mes que la María José Delgado condueix un cotxe de Cabify, una de les empreses més conegudes de vehicles de lloguer amb conductor (VTC). La seva proliferació ha motivat la vaga dels taxistes de Barcelona, que han desconvocat la matinada d'aquest dijous , però el conflicte encara no s'ha resolt. Delgado està contractada per Vector, que treballa per a Cabify, i els darrers dies han afrontat un moment difícil: dels 300 cotxes que es gestionen a la base on ella està adscrita, n'hi ha 60 que han estat objectiu d'accions vandàliques des que van començar les aturades el 25 de juliol. Això no ha impedit que les VTC mantinguin el servei, si bé amb limitacions. "Continuem treballant. No tenen tot el poder per aturar-nos", assegura Delgado.Aquesta conductora de nova fornada, una barcelonina de 49 anys, no amaga la seva satisfacció. A principis de juliol, quan feia una setmana que s'havia convertit en xòfer VTC, va rebre un missatge del cap agraint-li com s'estava adaptant a l'empresa. "No m'havia passat mai en cap feina", insisteix. Només en una setmana havia aconseguit fer una molt bona facturació. Amb un mes de trajectòria, parla com si hi portés tota la vida, però Delgado mai abans havia tingut una feina de conductora. Creu que s'han de regular i posar "límits" a les llicències VTC, però està convençuda que han vingut per quedar-se i "coexistir" amb el taxi. "Acompanyem la modernitat dels temps", sosté.La vaga dels taxistes ha suposat que els cotxes VTC tinguin aquests dies una activitat frenètica, ja que també alguns dels usuaris del taxi han hagut de buscar-se alternatives. Delgado considera que el conflicte els ha fet més coneguts. "Tal com s'han comportat ens han fet més publicitat", assevera. "Nosaltres estem fent bé la nostra feina", afegeix, mentre que opina que alguns taxistes "s'han comportat com uns salvatges". Mostra diversos vehicles de Cabify amb vidres, llums o retrovisors trencats, o marques a la carrosseria perquè s'hi ha abocat productes corrosius (com dissolvent) o ous. Els vehicles solen tenir els vidres del darrere tintats, i a vegades els atacs s'han fet encara que hi hagi passatgers a dins. El cotxe d'un company va rebre un tret, i els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.Delgado també ha rebut aquests dies. Relata que dissabte estava recollint tres passatgers anglesos a la Rambla de Barcelona i va trobar un piquet format per quatre taxistes. Un d'ells va començar a fer cosses contra el taxi i va acabar trencant el retrovisor, el qual "va quedar inservible", explica. Ella va fer un moviment brusc amb el cap i va acabar amb una contractura i sense poder moure el coll. No ha deixat de treballar però durant uns dies ho ha fet des d'una de les bases de Vector, ja que així no podia conduir, però ja ha tornat a agafar el cotxe. A més, s'ha atrevit a compartir els seus arguments amb aquest diari. "No tinc por. Tinc respecte, surts amb el cor encongit, però me la quedo per mi", assegura."Des dels anys 70 s'han sentit amos i senyors. Ningú els feia competència", ressalta. Ella té un tiet jubilat que era taxista, i que qüestiona com protesten els seus companys de professió. "Tenen enveja" dels VTC, segons li ha traslladat a la seva neboda, la qual mai s'havia imaginat que acabaria de conductora per portar passatgers d'un lloc a l'altre. Delgado la van acomiadar fa dos anys d'una empresa on feia de teleoperadora mentre era a l'hospital en una situació crítica perquè havia emprès un ERO. "Estant a l'UCI em van enviar un burofax d'acomiadament", lamenta. Després va entrar a una empresa cooperativa on feia de comercial, però no va poder continuar-hi i ha trobat feina a Cabify.Va veure al Facebook que es buscaven conductors, va preguntar sobre les condicions, li'n van parlar bé i va demanar feina. Per entrar-hi, cal passar diversos controls, com un de conducció, tenir més de 14 punts al carnet i lliurar un certificat de penals. Cal seguir uns protocols, com anar arreglat (els homes amb americana i corbata), donar sempre la benvinguda al client i garantir que està còmode amb la temperatura del cotxe. L'usuari sap qui és el conductor i aquest sap qui és el passatger perquè el servei es contracta a través d'una aplicació digital. El pagament també es fa des d'allà, de manera que Delgado no porta diners. "Si hagués de fer el taxi, no ho faria, perquè hauria de portar diners", admet, ja que creu que és "un risc" davant lladres potencials.Subratlla que a Cabify promouen la contractació de dones i majors de 50 anys. Un dels seus companys feia set anys que estava a l'atur, remarca. Un dels arguments més repetits pels taxistes per reclamar la limitació dels cotxes VTC és que els conductors són precaris i provoquen accidents, cosa que Delgado desmenteix. "Que estem esclavitzats 15 hores no és veritat", garanteix. Explica que un conductor de Cabify sol ser un assalariat que cobra uns 1.250 euros mensuals en 12 pagues, comissions a banda. Cadascun ha d'estar disponible durant 12 hores i treballar-ne vuit en aquest horari, i la resta descansar. Pel que fa als accidents, tenen una aplicació que els mesura si són bruscos conduint. Si tenen moltes multes, l'empresa els penalitza. "Segur que tenim més punts que ells", assegura.

