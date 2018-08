VÍDEO La Revista Mongolia encén la xarxa en titllar d'«anormal» el veí de Berga que defensava les creus grogues

DOS TONTOS MUY TONTOS. UNO QUITA CRUCES Y OTRO LAS PONE. PERO LA CRUZ DE VERDAD LA LLEVAMOS LOS QUE NO PENSAMOS COMO ESTOS DOS ANORMALES. pic.twitter.com/eQ4FjwpOFg — Revista Mongolia (@revistamongolia) 31 de juliol de 2018

La Revista Mongolia ha volgut dir-hi la seva sobre la polèmica per les creus grogues al carrer. En una polèmica piulada, la revista satírica ha equiparat els atacs feixistes contra els símbols per la llibertats dels presos amb la defensa dels independentistes de la llibertat d'expressió, i ha qualificat d'"anormal" tant el veí de Berga que defensava posar creus com el feixista que les intentava arrencar. "La creu de veritat la portem els que no pensem com aquests dos anormals", han deixat anar a través de Twitter.Els fets a què fan referència van passar dilluns, quan el president de Democracia y Unidad Española i un dels principals responsables dels grups de GDR del Bages, Jaime Vizern, va intentar arrencar les estaques grogues en suport als presos polítics i exiliats que llueixen en una de les rotondes de Berga des d'abans de Patum i que van ser col·locades en el seu moment per la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).Un veí de Berga va mantenir un enfrontament verbal amb Vizern per impedir-li que acabés enduent-se els símbols. Pots veure'n el vídeo a continuació:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)