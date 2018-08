Detenen un noi de 25 anys per agressió sexual a una menor a Cadaqués

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cadaqués (Alt Empordà) han detingut aquesta matinada un jove de 25 anys, de nacionalitat francesa i veí de Portbou, per una presumpta agressió sexual a una menor. Segons ha avançat Diari de Girona , els fets s'haurien produït cap a quarts de sis del matí al carrer Miquel Rosset, la zona d'oci del municipi.La menor i el seu presumpte agressor s'haurien conegut aquesta mateixa nit i després, segons el rotatiu, el noi se l'hauria emportat en un portal fosc on l'hauria intentat forçar a mantenir relacions sexuals. Ella s'hi hauria negat i ha acabat amb lesions a les extremitats.Ha estat un testimoni que passava per la zona qui ha alertat la policia i el noi ha acabat detingut poc després. La noia ha estat atesa pels serveis mèdics i posteriorment l'han derivat a l'hospital de Figueres per fer-li una exploració.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)