La CUP acusa el Govern d'entrar en una «nova fase autonomista» amb la bilateral

Vidal Aragonés, diputat de la CUP, ha volgut deixar clar que la seva formació està totalment en contra que el Govern participi de la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat que es produirà aquest dimecres a la tarda Aragonés ha considerat que formar part de la reunió amb l'Estat suposa "entrar en una nova fase autonomista", molt allunyada de "la ruptura" que ells promulguen. "Nosaltres, sobretot, no estem a favor de participar a la bilateral perquè obren una nova etapa autonòmica i genera l'expectativa que es pot resoldre el tema català amb aquestes bilaterals, i és una expectativa falsa”, ha etzibat, tot reiterant que els catalans "tenen un mandat democràtic de l'1-O i el 21-D i no s'ha d'hipotecar sinó que s'ha de tenir com un far" de l'acció política.En aquest sentit, els anticapitalistes han instat l'executiu català a admetre que a la bilateral "no es reconeix ni s'accepta el dret a l'autodeterminació". "Que diguin clarament que no se'n pot parlar, o que ells en parlen però els altres no en diuen res positiu. Només entendríem la participació a la bilateral si s'acceptés el dret a l'autodeterminació. Però com que es nega, participar només suposa avalar vies que generen confusió sobre el poder democràtic de Catalunya", ha sentenciat Aragonés.Davant possibles acords sobre transferències de competències de l'Estat a la Generalitat, Aragonés s’ha limitat a dir que la CUP "sempre ha cregut que la transferència que s'ha d'esperar és la de retirada de l'Estat del territori català i cap altra”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)