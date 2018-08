Casado es fotografia amb immigrants tot advertint-los que «no hi pot haver papers per tothom»

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha desplaçat a Algeciras on ha visitat el vaixell de Salvament Marítim i ha saludat policies que treballen en l'arribada d'immigrants. Allà, ha saludat alguns dels immigrants i s'hi ha fotografiat. Després, en declaracions als mitjans de comunicació, ha acusat el govern espanyol de fer "demagògia i populisme" amb la immigració i els ha retret haver acollit l'Aquarius perquè, segons Casado –i en la línia del líder de Cs, Albert Rivera, que aquesta setmana també ha visitat Ceuta- això ha generat un "efecte crida".El líder popular ha afirmat que l'afecta conèixer les seves situacions i ha assegurat que "el monopoli dels bons sentiments no és de l'esquerra". "Jo també sóc persona i em resulta dramàtica la situació d'aquestes persones", ha manifestat.Ara bé, tot seguit ha dit que no hi pot haver "papers per a tothom" i ha afirmat que l'estat del benestar "no és il·limitat". La qüestió de la immigració és una de les que Casado afrontarà en la reunió amb Pedro Sánchez dijous a la Moncloa. El líder del PP proposa un "pla Marshall" per a Àfrica.

