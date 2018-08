​Els Mossos investiguen la protesta dels CDR contra Llarena durant un sopar amb Fernández Díaz

Vídeo de quan en Llarena, el Fernández Díaz i els seus companys han marxat de la rostisseria. pic.twitter.com/emOL0VKylb — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 28 de juliol de 2018

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar la protesta dels Comitès de Defensa de la República (CDR) contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a la Costa Brava.El jutge instructor de la causa del procés sobiranista estava sopant en un restaurant de Mont-ras amb el president del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, dissabte passat quan va ser increpat per membres del CDR de Palafrugell.Tots dos anaven acompanyats de les seves esposes.El sopar coincidia justament amb un homenatge a Jordi Sànchez , empresonat per ordre de Llarena. El CDR de Palafrugell van començar a fer difusió que el jutge es trobava al municipi. I una vintena de persones es van acabar concentrant a la sortida del restaurant i els van increpar, segons El Mundo, amb crits com "Llarena no és benvingut".Els comensals van optar per marxar del restaurant, acompanyat de les seves respectives escortes. Podeu veure la sortida del restaurant en aquests vídeos.

