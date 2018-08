Òmnium denunciarà la repressió de l'Estat a les principals festes majors del país

Òmnium Cultural portarà la campanya Demà pots ser tu, centrada en la denúncia de la repressió de l'Estat contra el sobiranisme i la llibertat d'expressió, a les principals festes majors del país al llarg d'aquest estiu.Així ho ha avançat l'entitat en un comunicat en el qual ha indicat que, com a mínim, la denúncia de la repressió arribarà a aquestes festes majors: Sant Magí (Tarragona), Badalona, Gràcia, Sants, Sant Fèlix (Vilafranca del Penedès), El Vendrell, Ripoll, Calafell, Banyoles i la Pobla de Segur.Durant tot el mes d'agost, diverses rèpliques de l'exposició Presos polítics a l'Espanya contemporània de Santiago Sierra, censurada en la darrera edició de la Fira ARCO de Madrid , viatjarà en ruta per diferents municipis del país.A més a més, un altra de les activitats serà el de cinema a la fresca a través de la projecció de documentals com ara Las cloacas del Estado i 20-S, els dos elaborats per Mediapro.

