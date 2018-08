Detinguts dos jubilats per cometre una trentena de robatoris a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos jubilats de 66 i 67 anys com a presumptes autors d'una trentena de robatoris en oficines de Ciutat Vella i de l'Eixample. Els dos homes, que ja han ingressat a la presó, rebien una pensió mínima i després de conèixer-se en subhastes de Barcelona van començar a delinquir, segons fonts policials.Els detinguts seleccionaven prèviament els immobles on decidien actuar i descartaven els edificis on residien persones. Una vegada seleccionat l’immoble feien comprovacions durant les darreres hores de la jornada laboral per assegurar-se que no hi quedava ningú. Una vegada s’asseguraven que l’edifici estava buit forçaven les portes d’accés amb les eines que duien dins d’un maletí i sostreien material electrònic i diners.La investigació s'ha allargat més d'un any. Les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància van permetre identificar els dos homes i detenir-los. La primera detenció es va produir el 17 de juliol, quan un dels autors dels fets estava cometent un robatori amb força en una oficina de l'Eixample. Un cop detingut, es va realitzar una entrada judicial en el seu domicili a la localitat de Lliçà d’Amunt per tal d’intervenir el material sostret i la roba utilitzada en els robatoris.Uns dies després, el passat 25 de juliol, els mossos van detenir el segon autor dels robatoris, que ja havia estat identificat pels investigadors. Els agents van fer una entrada judicial al seu domicili on també es va intervenir la roba i complements utilitzats per l’autor durant els robatoris.Els dos pensionistes rebien les pensions mínimes però un d'ells portava un alt nivell de vida, vivia en una torre amb piscina i era col·leccionista de peces militars històriques. Després de passar a disposició judicial van ingressar a la presó.

