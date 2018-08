​Bèlgica vol fer pagar als periodistes per cobrir les cimeres europees

Bèlgica vol cobrar als periodistes 100 euros l'any per cobrir les cimeres europees de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. La mesura, aprovada sense consultar les associacions de periodistes, exigeix als mitjans fer dos pagaments l'any de 50 euros pels costos dels controls de seguretat que han de passar els periodistes per entrar a les cimeres, i que habitualment fa la policia federal belga.L'Associació Internacional de Periodistes, que reuneix els mitjans que cobreixen informació europea, ha condemnat la mesura, que considera "discriminatòria" i un "obstacle innecessari" pels periodistes. "Els mitjans més petits patiran especialment per aquest cost i per això estaran menys preparats per cobrir les cimeres europees de la manera professional apropiada", assegura l'API en un comunicat Per això, l'associació ha reclamat al govern belga que reconsideri aquest pagament, que també avisa que perjudicarà principalment els periodistes freelance que cobreixen la informació europea.Per la seva banda, la Comissió Europea ha assegurat que "no li arada la llei" que ha fet el govern belga per cobrar els periodistes per cobrir les cimeres, i que va entrar en vigor l'1 de juny.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)