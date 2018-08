Mascarell veuria l'oferiment d'un nou Estatut com un «bon símptoma»

El delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, ha assegurat aquest dimecres davant la reunió de la comissió bilateral entre el Govern espanyol i la Generalitat, que la possible oferta de votar un nou Estatut a Catalunya seria "un bon símptoma" sobre la voluntat de diàleg de l'executiu socialista, però ho ha considerat insuficient: "És una pantalla una mica llunyana en el temps, el sobiranisme està en una altra pantalla, en l'autodeterminació".Mascarell - encarregat de llegir el manifest fundacional de la Crida Nacional per la República el 16 de juliol - ha defensat que l'executiu central "ha d'entendre" que el Govern defensi "votar la independència de Catalunya", de la mateixa manera que el Govern central pugui proposar a l'Executiu català un nou Estatut.Mascarell ha recalcat que el fet "que un plantegi l'Estatut i un altre l'autodeterminació no és mal símptoma, no em sembla malament". "Tothom té dret a reconèixer-se i a reconèixer l'altre, tard o d'hora la ciutadania haurà de decidir sobre l'Estatut i seguir integrant a Espanya o independència", ha opinat en declaracions a Onda Cero Amb tot, el delegat de la Generalitat a Madrid ha celebrat la comissió bilateral d'aquest dimecres entre l'executiu espanyol i el català. Ha destacat que "no hi ha res del que no es pugui parlar en un país democràtic", ja que, en la seva opinió, "a Espanya hi ha hagut coses de les quals no s'han pogut parlar durant aquests mesos".

