Els Premis Ovidi tornen a València per commemorar els 50 anys de «La fera ferotge»

Els Premis Ovidi que organitza el Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) abandonen Castelló de la Plana per a tornar a València per a celebrar la seva tretzena edició que coincideix amb el 50è aniversari de la publicació de La fera ferotge, el primer EP de l'artista alcoià publicat en 1968 sota el Discophon, segons informa el diari La Veu El COM ha publicat aquest dimarts les bases que regiran els guardons d'aquesta edició, uns premis que es lliuraran al Teatre Rialto a València el diumenge 21 d'octubre. Els Premis Ovidi es van celebrar al Palau de la Música de València en 2015, després que es produïra el canvi polític al País Valencià, una fita que va servir per a commemorar el desé aniversari dels premis i recordar l'ocupació de l'auditori municipal en 2005 per un grup de músics que empraven el valencià per a cantar les seues cançons i denunciar el vet que imposava el consistori sobre aquest col·lectiu.Els Ovidi s'havien atorgat durant les edicions de 2016 i 2017 al Teatre Principal de Castelló de la Plana, en una gala que formava part de la programació de la Fira Valenciana de la Música (Trovam) que té lloc durant el mes de novembre a la capital de la Plana Alta. Aquest 2018 els premis tornaran a València per a celebrar una edició amb què es pretén commemorar les cinc dècades de la publicació de la carismàtica cançó, La fera ferotge, així com altres que van recollir l'esperit de llibertat inspirat pel maig del 68, ha explicat el COM a través d'un comunicat publicat al seu mur de Facebook.Els Premis Ovidi guardonaran els treballs discogràfics en valencià publicats entre l'octubre de 2017 i setembre de 2018. En les bases, però, s'apunta que la voluntat de l'organització és que els guardons abasten tota l'extensió geogràfica de la llengua catalana, però, de moment, donada la situació "d'anormalitat" que pateix la música cantada en valencià, només podran aspirar artistes valencians.Tots els discos amb cançons en valencià publicats entre octubre de 2017 i setembre de 2018 entren a concursar però l'organització recomana que per a assegurar la participació en les diverses categories convé posar-se en contacte amb el COM. Per a dirimir els premis, el COM comptarà amb dos jurats, un musical i un altre visual, compostos per professionals independents. L'organització del COM només triarà els guardons honorífics a la trajectòria artística, al suport a la música cantada en valencià o qualsevol altra menció extraordinària que considere meritòria, expliquen.La fera ferotge (Discophon) va ser el primer EP que va publicar l'artista d'Alcoi, Ovidi Montllor, en 1968. El vinil contenia quatre cançons a més de la que donava nom al treball, Lliçó de sumes i verbs; Cançó de les balances, i Cançó de llaurador.La cançó es va convertir en un clàssic dels concerts i un dels títols més destacats en la història de la música cantada en català. De fet, diversos cantants l'han versionada com ara Mafalda, Pepet i Marieta, Borja Penalba i Mireia Vives i, fins i tot, en banda simfònica i cor.

