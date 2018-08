Una malaltia amenaça l'estrella de mar

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han descobert una malaltia que amenaça l'estrella de mar més abundant als fons antàrtics en el marc d'un estudi en el qual s'ha descrit la primera patologia que afecta l'equinoderm.El treball, publicat en la revista Scientific Reports , alerta sobre la vulnerabilitat de les comunitats del bentos antàrtic davant diverses patologies.Han elaborat l'estudi experts de la Facultat de Biologia de la UB i de l'Institut d'Investigació de la Biodiversitat de la UB (IRBio), que han ressaltat que aquesta patologia ha arribat a afectar el 10% de les poblacions de l'estrella Odontaster validus.Es tracta del depredador bentònic més important de les comunitats costaneres de l'Illa Decepció i d'altres regions marines de latituds antàrtiquesTemperatures baixes, corrents marins, erosió per les masses de gel i canvis estacionals sobre el règim de llum i l'accés als aliments són condicions extremes que afecten els ecosistemes marins als fons antàrtics.En aquests hàbitats límits, l'estrella de mar Odontaster validus és una espècie que abunda en els substrats marins dins d'un ampli rang de profunditats.En alguns espècimens, també s'hi ha observat necrosis a nivell epitelial, ha destacat la professora Conxita Ávila, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l'IRBio, i responsable dels projectes d'investigació Bluebio, Distantcom, Ecoquim i Actiquim sobre l'ecologia de les comunitats d'invertebrats marins a l'Antàrtida."No es tracta d'una malaltia d'origen bacterià ni fúngic, i tot apunta al fet que és una infecció causada per virus o micoplasmes, una hipòtesi que ara estem estudiant amb més detall", ha afegit Ávila."Tampoc no sabem si existeix una relació directa amb la temperatura però és possible, perquè hem vist que els anys amb més percentatge d'estrelles malaltes han coincidit amb períodes amb temperatures extremadament altes", ha observat l'experta, que ha dit que durant altres anys, la patologia només afectava un 3% de les comunitats.La patologia descrita en l'article és el primer cas descrit d'una malaltia que afecta una única espècie d'equinoderm; fins ara, la bibliografia científica havia descrit algunes malalties que afecten normalment més d'una espècie d'equinoderms en altres zones geogràfiques.

