Els hotelers de Barcelona alerten de l'impacte negatiu de la vaga de taxis

La vaga de taxis ja fa dies que genera inconvenients. El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha alertat aquest dimecres a l'ACN que l'aturada dels taxistes -els conductors han ocupat el centre de la capital catalana des de la setmana passada- també està traslladant una "imatge dolenta" de la ciutat. Casals ha subratllat que el fet que els turistes no puguin anar a l'aeroport amb "l'agilitat i facilitat" habitual i tinguin més dificultats per moure's per Barcelona genera "danys" a la imatge de la ciutat.El director general del Gremi d'Hotels ha lamentat l'impacte en la marca Barcelona. "No estem oferint la millor imatge per aconseguir que el turisme continuï venint", ha opinat Casals, també fent referència a altres fets, com els "atacs vandàlics" contra el turisme. Tanmateix, Casals ha assegurat que el sector hoteler no està notant "cap tipus d'afectació" econòmica. "Nosaltres seguim amb les mateixes reserves, no hi ha cancel·lacions", ha puntualitzat Casals.

