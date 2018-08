Els 13 mesos de l'Agustí per decidir si deixa el taxi

"El fet que el sector necessiti una millora severa i que hi hagi un percentatge de taxistes que no faci la seva feina correctament no justifica que vinguin dues multinacionals i s'ho rifin tot"

"Si al setembre entren 3.000 llicències de VTC estarem fotuts. Una cosa és treballar 12 hores al dia i guanyar-se la vida i l'altra treballar 12 hores i veure que no arribes"

Taxistes acampats a la Gran Via Foto: ACN

El seu pare era taxista. La seva mare encara ho és. Ell, però, es resistia. "Sempre deia que jo no ho volia ser perquè els taxistes em queien malament", admet. Amb l'excepció dels seus pares, esclar. Però va arribar la crisi i, després d'haver-se dedicat al sector de la informàtica i de tècnic de qualitat, va decidir agafar el volant. Agustí Martos té 39 anys i en fa ja set anys que és taxista. D'aquí a 13 mesos, però, haurà de decidir si ho comntinua sent o bé deixa el món del taxi. Què passi finalment amb la resolució de la crisi que manté al sector en peu de guerra serà clau en la seva tria. "Ens ho estem jugant tot", sosté.Fa més d'una setmana que la vaga de taxis ha sacsejat la capital catalana en ple mes d'agost. S'ha desconvocat la matinada d'aquest dijous, després de vuit dies en què han deixat de treballar i, per tant, de cobrar, per arribar fins al final en el pols contra empreses com Uber i Cabify. "És cert que hi ha un perfil de taxista bastant obscur. Per això jo deia que no em queien bé. Però el fet que el sector necessiti una millora severa i que hi hagi un percentatge que no faci la seva feina correctament no justifica que vinguin dues multinacionals i s'ho rifin tot", argumenta.A diferència de molts dels seus companys, l'Agustí no és autònom, sinó que després d'haver obtingut una credencial per conduir taxis, és assalariat d'un taxista que té llicència. Treballa de nits, en horari de 18 hores a 6 del matí, mentre que el seu cap fa l'horari diürn. Descansa les nits de dilluns i una del cap de setmana. El seu salari és el 40% del benefici que obté amb els seus trajectes i el taxista que té la llicència cobra el 60%, però es fa càrrec també de la benzina, del manteniment del cotxe i de la seguretat social. "Soc un afortunat i tinc un molt bon cap", assegura. I és que dedicar-se al taxi i tenir una bona relació amb el seu superior li dona marge per poder organitzar-se en funció de les seves necessitats familiars.El cap de l'Agustí, però, es jubila d'aquí a 13 mesos i a ell li agradaria poder comprar la llicència. Té un fill petit d'un any, així que la seva aspiració és poder treballar de dia per poder conciliar. Aquest gest, però, implica una inversió de més de 130.000 euros, que és el preu de mercat de la compra d'una llicència, que varia en funció del tipus de vehicle i de si, per exemple, és híbrid o elèctric. El preu de compra-venda es pot comprovar, puntualitza, a l'AMB, i sosté que és molt difícil "especular" perquè només hi ha un any per vendre una llicència quan un taxista, per exemple, es jubila. Abans de prendre una decisió d'aquest calibre que suposaria demanar un préstec bancari necessita saber com es resoldrà la crisi del sector. "Si el setembre entren 3.000 llicències de VTC estarem fotuts. Una cosa és treballar 12 hores al dia i guanyar-se la vida, i l'altra treballar 12 hores i veure que no arribes", resumeix. Si no té prou garanties de futur, assegura que començarà de zero en algun altre sector.És per això que entén a la perfecció el pols que els taxistes estan plantant perquè es limita la ràtio d'una llicència VTC per cada 30 de taxi. "No podem lluitar contra empreses com Uber o Cabify. Tenen un poder econòmic brutal i operen a 90 països", subratlla. Precisa que aquests tipus de vehicles estan fent la funció de taxi sense tenir limitacions tarifàries i geogràfiques com sí té el taxi, o sense haver de passar per ITV cada sis mesos i subcontractant treballadors. L'Agustí ha estat vuit dies sense treballar i està disposat a estar "dos mesos sense cobrar" si fa falta per guanyar la batalla per blindar el sector. "S'hauria d'investigar com aquestes empreses de VTC han obtingut llicències a 38 euros i s'han venut després a 60.000", etziba.Amb tot, aquest veí de Lliçà de Vall és molt crític amb el sector del taxi. "Vinc del món de control de qualitat", bromeja. És contundent en la seva diagnosi: "Sí, el taxi té un problema amb Uber, però també un problema greu amb el propi taxi. L'administració ha d'invertir perquè es compleixin uns estàndards de qualitat", defensa. Per exemple, en matèria d'inspeccions, que considera que no se'n fan prou, o en incentivar la bona qualitat dels vehicles i que siguin elèctric o híbrids. Un 33% del parc de Barcelona, puntualitza, ja ho és.Considera també que cal fer "pedagogia" sobre els drets que té l'usuari dels taxis: "Tenen dret a escollir si volen música o no, aire condicionat, finestra oberta o pagar amb targeta". Per tot això, l'Agustí va voler "contribuir" a la lluita del sector lliurant el pols dels arguments a les xarxes socials. Amb el seu nom d'usuari (@phoskitos), va aconseguir una gran repercussió a Twitter intentant desmuntar el que ell considera que són idees preconcebudes que no tenen base real. Fins a tal punt, que les seves explicacions el van portar fins a la primera entrevista a RAC-1 Saber el sou mig d'un taxista assegura que és "pràcticament impossible". No només perquè és "molt aleatori" en funció dels trajectes que es facin, sinó perquè hi ha taxistes que es mouen "millor o pitjor" i revelar el salari implica exposar-se al risc que altres companys solapin el seu territori. "És una manera de protegir el nostres coneixements. Competim entre nosaltres, clar, però dins d'unes mateixes regles de joc", assegura.I sí, és cert, assegura, que la llicència és "la jubilació" dels taxistes. Si el sistema de traspàs de llicències ha de canviar, alerta que s'ha de tenir en compte que hi ha molts treballadors que porten dècades exercint i que no tenen pla de pensions confiant la seva jubilació a la llicència que, en el seu dia, ells també van pagar. Com la seva mare, que va formar part de les primeres fornades de dones taxistes i que encara li queden uns anys de continuar baixant la bandera. Com espera poder fer-ho l'Agustí si el sector acaba guanyant l'embat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)