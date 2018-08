FOTOS Rescaten il·lesos dos excursionistes d'un pou a Vacarisses

Rescat d'excursionistes al pou de l'avenc de Castellsapera, a Vacarisses. Foto: Bombers



Els Bombers de la Generalitat han rescatat il·lesos aquest dimecres a la matinada dos excursionistes de 37 i 41 anys que havien quedat atrapats al primer pou de l'avenc de Castellsapera, al terme municipal de Vacarisses i no podien sortir.Un familiar ha donat l'avís als cossos d'emergències a tres quarts de tres de la matinada perquè no havien tornat a casa i ha facilitat una ruta molt detallada que havien de seguir els dos excursionistes, fet que ha facilitat que fossin localitzats de seguida. S'hi ha desplaçat equips del GRAE, GEM i quatre dotacions de suport, que han localitzat el cotxe dels dos homes al pàrquing de l'Alzina del Salari i han pogut confirmat tant amb els Mossos com amb la denunciant que es tractava del seu vehicle.Finalment, poc abans de tres quarts de cinc de la matinada, els Bombers han pogut establir contacte visual amb els dos desapareguts i una hora més tard han estat evacuats il·lesos pels GRAE.