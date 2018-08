​Un grup de britànics paga un indigent a Benidorm per a què es tatuï el front

La policia ha obert una investigació per esbrinar si un grup de ciutadans britànics que celebraven un comiat de solter a Benidorm (la Marina Baixa) va oferir diners a un indigent per a què es deixes tatuar al front el nom del nuvi.El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmat que “hi ha constància d’aquesta denúncia” i la comissaria de Benidorm està efectuant les investigacions pertinents.“Sembla que aquest ciutadà es trobava en mal estat i que, per tant, no era capaç de prendre una decisió coherent, com la de tatuar-se el nom d’una altra persona al front, tot i que hi va accedir. A més, hi va haver un altre incident. Sembla ser que els diners que li van donar van desaparèixer”, ha explicat el delegat. Segons el diari britànic The Sun , el grup de Benidorm va oferir a l’home, de nacionalitat polaca, unes 90 lliures (uns 100 euros) per deixar-se tatuar el nom del nuvi i la seva adreça. El van portar a un estudi però el tatuatge no es va poder acabar perquè l’home tenia massa mal de cap a causa de l’agulla.La fotografia de l’indigent a l’estudi s’ha difós a través de les xarxes socials. L’home hi apareix rient.El nuvi, de 37 anys i resident des de fa tres mesos a Benidorm, ha declarat que no té res a veure amb l’incident.Per altra banda, el col·lectiu britànic resident a Benidorm ha iniciat una campanya de micromecenatge per pagar un tractament làser a l’indigent, a qui estant buscant. L’home té 34 anys, és alcohòlic, mala salut i no camina bé. Una clínica de la ciutat ja s’ha ofert per a què un dermatòleg el visiti.Els fets van passar fa uns mesos, a finals de maig, però han transcendit ara, qual el col·lectiu britànic ha donat la veu d’alarma.

