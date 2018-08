El Parlament valida el decret pressupostari que corregeix efectes del 155

La diputació permanent del Parlament de Catalunya ha aprovat el decret llei 3/2018, que conté necessitats financeres del sector públic durant la pròrroga pressupostària i que garanteix avals per entitats públiques i sectors relacionats amb l'administració. Una mesura, segons el vicepresident Pere Aragonès, destinada a "cobrir" necessitats afectades per l'aplicació del 155.La validació d'aquest tràmit s'havia d'haver fet durant el darrer ple de la cambra, però la sobtada suspensió de la sessió -motivada per les discrepàncies entre Junts per Catalunya i ERC- va fer que no es pogués debatre ni votar i per això s’ha hagut de portar aquest dimecres a la diputació permanent, òrgan que només funciona quan el Parlament no està en actiu.Precisament, l'oposició ha retret al Govern que les disputes i "dificultats internes" dels independentistes hagin provocat que aquest decret acabi a la Diputació Permanent, mentre que Aragonès s'ha centrat en culpar l'Estat de la necessitat de la mesura.El vot favorable de JxCat i ERC i l'abstenció de Cs, el PSC, els comuns i el PP han permès, tot i el no de la CUP, que el decret de necessitats pressupostàries s’hagi convalidat a la Diputació Permanent. A la presentació, Aragonès ha remarcat que l’aplicació de l'article 155 de la Constitució que va provocar la destitució del Govern és la culpable "de conseqüències com que s’hagi de portar el decret aquest a aprovació"."En el primer decret de finals d’abril que va fer el govern espanyol –pel 155- donat que hi havia pròrroga pressupostària no es va incorporar un seguit d’avals necessaris per a la Generalitat, com sempre s’havien incorporat. Aquella manca que hi havia i aquella decisió de no incorporar els avals havia de ser subsanada perquè sinó el sector públic patia conseqüències”, ha defensat el conseller.El dirigent d'ERC ha assegurat que mentre es mantingui la pròrroga pressupostària "s'han d'adequar determinades necessitats financeres" i la d'aquest decret és "necessària perquè no es va incloure a l’abril".El decret, sobretot, contempla avals per a determinats sectors que podrien requerir adequacions en els seus comptes, com Circuits de Catalunya, entitats del sector públic afectades per la inspecció i la revisió de criteris d'IVA, operacions de préstec o bestretes al Consorci del Parc de Recerca Biomèdica i del Parc Científic de Barcelona, entitats i societats mercantils totalment participades per la Generalitat que poden tenir modificacions i millores de condicions financeres, o l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

