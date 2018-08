Borrell situa l'exresponsable d'Exteriors de Mas com a ambaixador davant l'ONU a Viena

Senén Florensa, que va ser secretari d'Afers Exteriors quan Artur Mas era president de la Generalitat, ha estat nomenat nou ambaixador espanyol davant l'ONU a Viena. El decret està signat el 27 de juliol. Florensa, fins ara, era cònsol general a Roma.Proper al desaparegut partit d'Unió, Florensa va ser amb anterioritat a la seva responsabilitat amb Mas ambaixador d'Espanya a Tunísia entre els anys 2000 i 2004. Actualment, presidia l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMed), un think tank especialitzat en les relacions mediterrànies en el qual participen la Generalitat, el ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona.Florensa va dirigir l'aparell diplomàtic català en un moment previ a l'inici del procés. Després de les eleccions del 2012, en les quals es va afermar una majoria favorable al dret a decidir, Mas va remodelar l'àmbit d'exteriors i els seus responsables van anar sent substituïts. Va ser el cas, per exemple, de Juan Prat, que va fer carrera diplomàtica durant l'etapa de José María Aznar i que va ser cessat a principis del 2013.

