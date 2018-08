Treballadors acomiadats de Le Porc Gourmet no poden reincorporar-se a l'empresa

Els treballadors han intentat entrar a treballar dues vegades a l'escorxador de Santa Eugènia de Berga Foto: Josep M. Montaner

Alguns treballadors ja s'han reincorporat al món laboral i no volen tornar a posar els peus a Le Porc Gourmet. Foto: Josep M. Montaner

Desànim i ràbia. Així s'han mostrat la desena de treballadors acomiadats per l'escorxador Le Porc Gourmet (Grupo Jorge) que aquest dimecres han intentat entrar a l'empresa (en dues ocasions). Precisament, el 31 de juliol entrava en vigor l' acord pres entre CCOO i la companyia que determinava que les cooperatives de treball havien de deixar prestar servei i que la internalització dels treballadors ha d'estar feta a data de 31 de desembre.De moment, ni els treballadors de dins ni els de fora han rebut cap notificació sobre els nous contractes o la reincorporació. Així ho explicaven dos empleats. D'una banda Saed Bentaleb -treballador actual- explica que s'ha assabentat que havien de canviar de contracte "per les notícies i l'advocat de Càrnies en Lluita". "La cosa està igual que abans", apunta.D'altra banda, Mariela Salazar, extreballadora, també apunta que no ha rebut cap carta i està "a l'espera del que digui a l'empresa". Salazar està acomiadada des del mes d'abril. "Teníem l'esperança que ens readmetessin avui", ha conclòs. L'acord contempla reincorporar uns 59 treballadors, que van ser acomiadats quan es van negar a canviar de cooperativa (per una de no catalana i, per tant, no subjecte a la llei).Durant aquest temps d'espera molts han buscat altres feines i s'han reincorporat al món laboral. D'altres, que no han pogut, han tirat endavant gràcies a la caixa de resistència de Càrnies en Lluita."És tot un frau, és paper mullat". Així de contundent es mostrava Montse Castañé de Càrnies en Lluita i membre de la COS remarcant que "ni els treballadors de dins ni els de fora no han signat res" i que "no hi ha cap responsable a l'empresa". En aquest sentit, l'advocat dels treballadors i la plataforma, Antoni Iborra ha remarcat que "és un absentisme total de la direcció de l'empresa davant un conflicte laboral greu"."S'ha venut una solució i no sembla que hi hagi intenció de complir el que es va pactar", diu l'advocat. Castañé hi afegeix que "és un xantatge a l'Ajuntament de Santa Eugènia", ja que se'ls pressiona per laboralitzar i reincorporar els treballadors a canvi d'engrandir l'empresa. De fet, l'alcaldessa del municipi ja es va pronunciar en aquest sentit . "És un canvi de moneda que no podem permetre", ha apuntat.Alguns d'aquests treballadors es reuneixen aquest matí amb Inspecció de Treball. “Continuarem treballant perquè es laboralitztin els treballadors, perquè es facin eleccions sindicals...", ha conclòs Iborra.s'ha posat en contacte amb l'empresa, però no ha volgut fer declaracions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)