Aragonès admet que abordar l'autodeterminació amb Sánchez portarà «mesos»

Pere Aragonès, vicepresident i conseller d'Economia, ha considerat aquest dimecres que abordar el dret a l'autodeterminació amb el govern espanyol portarà "mesos", tot i que espera que altres aspectes es puguin abordar en un termini de temps més curt."L'autodeterminació pot necessitar més temps. El que ens agradaria que fossin setmanes potser són mesos, i podem entendre-ho", encara que altres gestions del dia a dia haurien de concretar-se en les pròximes setmanes, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.Aragonès ha demanat gestos PSOE: "Que demostri que efectivament és diferent del PP, no només en la música sinó també en la lletra. I de moment veiem que només posen música".Ha assegurat que no veu raons per avançar les eleccions catalanes, i ha demanat a la CUP que deixi "el partidisme i la tàctica política de curt termini" i negociï els propers pressupostos de la Generalitat i no es tanqui en banda sense haver-los analitzat primer.Sobre la possibilitat que els partits independentistes es reuneixin amb el rei Felip VI , ha dit que "la monarquia no és un interlocutor i ho va deixar molt clar el 3 d'octubre perquè es va alinear amb Cs i el PP".A més, ha considerat que discursos com el del Rei, que ha qualificat com a molt dur, "emparen ideològicament actuacions molt dures contra l'independentisme"."És el que va avalar el 'a per ells'. Les agressions feixistes que estem tenint en els últims dies formen part d'un paraigua ideològic que empara ideològicament això" i ofereix carta blanca contra l'independentisme, ha afegit.

