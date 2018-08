Troben un reclús mort a la presó de Lleida amb signes de violència

Els funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent han trobat aquest dimecres al matí un pres mort a la seva cel·la, tal com ha confirmat el departament de Justícia. Tot i que s'està pendent que el jutge ordeni l'aixecament del cadàver, les primeres informacions apunten que l'home tenia signes de violència i que s'està investigant si el seu company de cel·la estaria relacionat amb la mort. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha desplaçat fins a la presó de Lleida per recollir proves i investigar els fets.El departament de Justícia ha confirmat aquest dimecres al migdia que la víctima és un intern del mòdul 5 del Centre Penitenciari de Ponent i que han estat els funcionaris els que l'han localitzat el seu cos sense vida durant l'hora del recompte, amb signes de violència. També han informat que el seu company de cel·la ha estat separat de la resta per interrogar-lo, que el jutge ja ha fet l'aixecament del cadàver i que el metge forense s'ha desplaçat durant el matí a la presó. Els Mossos d'Esquadra també han accedit al recinte i s'han fet càrrec de la investigació dels fets.

