Les cabines telefòniques, un record del segle passat encara molt present

La cabina de la plaça Vallès, a punt de cremar-se per Sant Joan. Foto: Albert Hernàndez

La cabina de la plaça del Treball. Foto: Albert Hernàndez

I la pregunta és: què fan aquests elements associats al segle XX en ple segle XXI i amb l’auge de la telefonia mòbil? Un decret. L’antic Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital així ho va considerar a principis d’any, traslladant aquesta tasca a Telefònica. “El concurs queda desert i ens assignen la gestió i manteniment”, assenyala la companyia de telecomunicacions. “Òbviament cap operador es vol fer amb aquest servei, que és deficitari”, afegeix.

Un estudi de la plataforma Black Market assegurava que un 92% dels espanyols tenia, com a mínim, un telèfon intel·ligent. És el país amb més aparells per habitant del món, tal com indicava aquest treball de finals de 2016. Això xoca amb el fet que a Espanya encara existeixen cabines telefòniques als carrers. En tots els municipis amb, com a mínim, un miler d’habitants és obligatòria la seva presència i per cada 3.000 empadronats més s’ha d’afegir una cabina.Això fa que a Sabadell n’hi hagi prop d’una setantena. Només al tram de la Rambla n’hi ha dues. Són dels últims models, de color verd i que normalment duen publicitat. També n’hi ha d’altres de més antigues, no arriben a tenir portes, però no encaixen en ubicacions que sí han canviat amb el pas dels anys.Anualment es revisa aquest servei i, en principi, tal com apunten des de Telefònica aquest 2018 hauria de ser l’últim, tot i que no descarten continuar el 2019. “La tendència a Europa és que vagin desapareixent com a França o Bèlgica”, determina l’empresa espanyola. Tanmateix, afirma que podria haver-hi “excepcions” com una cabina a plaça Catalunya, pel fet que hi ha molt turista, o a d’altres llocs que té una simbologia com va passar al barri del Guinardó de Barcelona fa uns mesos.Més de la meitat de les cabines que hi ha a Espanya no s’ha fet una trucada en tot l’any i en la resta “una o dues al dia”, apunten des de Telefònica. Una dada “extrapolable” a Sabadell, subratllen. També precisen que la major despesa és per arreglar les cabines pels actes vandàlics.

L'ús és pràcticament nul. Foto: Albert Hernàndez

