​VÍDEOS Els veïns de Verges planten cara a uns encaputxats que treien estelades

Aquesta nit, un grup de feixistes amb imatges de Tabàrnia han arribat a #Verges amb la cara tapada (i alguns amb un ganivet d'un pam i mig), i han anat despenjant les estelades fins que se'ls ha plantat cara. Demà presentarem denúncia. pic.twitter.com/K2DHc57xjv — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 d’agost de 2018

Si veniu del Maresme, almenys feu-ho amb la cara destapada. Quins valents! pic.twitter.com/hWGRvrsZSs — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 d’agost de 2018

La darrera nit ha sigut Verges.

Seguim alarmades per l'augment d'agressions feixistes al país.

Cal respondre des de tots els àmbits de la societat.

Per la diversitat, la llibertat i la convivència, molts ànims al poble de Verges!#ProuAgressions pic.twitter.com/cmfD7ZSr7O — CUP Països Catalans (@cupnacional) 1 d’agost de 2018

Una desena de persones amb la cara tapada i imatges de Tabàrnia s’han personat aquest nit a Verges, al Baix Empordà, i han anat traient les estelades que hi havia penjades al poble. Portaven una escala i, segons algun testimoni, un ganivet “de pam i mig”.Un grup de veïns els ha plantat cara i hi ha hagut un petit enfrontament, amb alguna petita agressió que no han anat a més.Els Mossos d’Esquadra s’han presentat a mitjanit al poble i han identificat les persones que anaven amb la cara tapada. L’Ajuntament de Verges presentarà una denúncia aquest matí.La regidora Susanna Ribas ha criticat la impunitat contra aquest tipus d’atacs.

