Detingut un home per ferir-ne un altre amb una arma de foc a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 59 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor d'un delicte de lesions i un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.Els investigadors han pogut identificar i detenir l'home que la matinada del diumenge 15 de juliol hauria disparat amb una arma de foc un altre home al carrer Mallorca de Tarragona ferint-lo al maluc.Arran dels fets, els Mossos van obrir una investigació per esclarir el motiu de l'agressió i poder identificar l'autor. A més, els agents van poder recuperar la beina del projectil disparat que havia quedat allotjada en un vehicle estacionat a la via pública.La investigació va permetre confirmar que la víctima coneixia a l'autor del tret amb qui tenia un deute econòmic que, segons els indicis de la investigació, estaria relacionat amb la venda de drogues. A partir d'això, els agents van poder identificar el presumpte autor. Es tractava d'un home, veí de Tarragona, amb quatre antecedents per Mossos d'Esquadra i 14 per altres forces i cossos de seguretat de l'Estat.Un cop identificat, els investigadors van poder localitzar-lo a Tarragona aquest dilluns i van detenir-lo. Els Mossos van fer una entrada al seu domicili i van poder recuperar munició d'una arma de foc curta de 9 mm entre d'altres objectes d'interès per a la investigació. A més, al seu domicili es va intervenir 22,5 grams de cocaïna, haixix, substància de tall i dues balances de precisió.El detingut ha passat avui a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.