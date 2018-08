Dos detinguts en una operació contra el terrorisme gihadista a Mataró

La Guàrdia Civil s'emporta el segon detingut a Mataró Foto: ACN

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres dos homes de 36 i 46 anys a Mataró en un operatiu contra el terrorisme jihadista dirigit pel Jutjat d'Instrucció número 1 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, segons han informat fonts del cos armat.A primera hora del matí, els agents han entrat a dos domicilis de la capital del Maresme per fer-hi un registre i ha detingut dos homes, de nacionalitat marroquina i que presumptament es dedicarien al reclutament de nous membres a les demarcacions de Tarragona i Barcelona perquè es desplacessin a zones de conflicte i s'integressin en grups terroristes.Es tracta d'M.B., de 46 anys i natural de Tetuan i O.K., de 36 anys i natural de Tànger.Aquest matí, els agents duen a terme registres en els domicilis dels detinguts i del material que se n'intervingui s'espera obtenir informació rellevant per aclarir completament l'activitat dels dos individus. No es descarten més detencions perquè l'operació continua oberta.En l'operació, que ha començat a les 6 del matí a dos domicilis -al camí del Mig de Mataró i carrer Joan Maragall-, hi participen unitats del Tedax i canines i podria suposar el desmantellament d'una organització que dedica al reclutament de persones a les demarcacions de Tarragona i Barcelona.La investigació es va iniciar a finals del 2015 gràcies a la cooperació amb els serveis policials de diversos països després que es detectés a Internet diversos individus que consumien propaganda de diferents plataformes associades a grups antiterroristes i que davant la pèrdua de poder d'Estat Islàmic a Síria i Iraq s'ha convertit en un mètode per captar nous adeptes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)