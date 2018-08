Un taxista agredeix un fotoperiodista del diari «Ara» a la Gran Via

El fotògraf, amb la samarreta estripada

Un fotoperiodista del diari Ara va resultar ferit aquest dimarts a primera hora de la tarda per part d'un dels taxistes que han aturat la Gran Via de Barcelona. Després d'uns primers dies d'aturada amb molta tensió i violència contra els vehicles amb llicències VTC - a alguns dels quals provocant-los greus desperfectes -, ahir el fotògraf Francesc Melcion va ser agredit quan feia fotografies a una piscina inflable que un grup de taxistes havia estès.Tal com explica ell mateix a l'Ara , va ser després d'una estona fent fotografies, un d'ells el va increpar demanant-li que deixés de fer-ho amb l'excusa que hi havia unes ampolles buides. Va marxar cap a una altra zona i va tornar a la zona on hi havia la piscina. Allà, amb l'argument que hi havia menors, va escridassar-lo i increpar-lo perquè marxés. Així ho va fer. Llavors, el taxista va començar a seguir-lo fins que va intentar prendre-li la càmera. Ell es va apartar. Tot seguit, l'home va agafar-lo pel braç, li va colpejar la cara fent-li caure les ulleres i va estampar la càmera contra el terra.A continuació, els van separar i quatre agents de la Guàrdia Urbana van personar-se a la cruïlla entre carrer Balmes i Gran Via per identificar l'agressor.

