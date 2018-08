181 alts comandaments de l'exèrcit demanen «respecte» per a Franco

Un total de 181 alts comandaments de l'exèrcit a la reserva han signat un manifest demanant "respecte" per al dictador Francisco Franco. Tal com ha publicat en exclusiva OkDiario , entre els que donen suport al text hi ha coronels, tinent-coronels, almiralls, capitans de fragata o de naviliera, i defensen la "figura militar del general Franco" davant la "campanya infame" que s'està duent a terme.Titulada Declaración de respeto y desagravio al general Don Francisco Franco Bahamonde soldado de España, carrega directament contra la voluntat d'exhumació de les seves restes impulsada pel govern de Pedro Sánchez. A banda, critica la voluntat "visceral de revenja de l'esquerra" i la campanya "sense mesura i difícilment comprensible" per esborrar "mig segle de la nostra Història". Més enllà, apunten que la seva figura ha estat "vilipendiada fins a extrems inconcebibles".Per últim, asseguren que la persecució a la que s'està sotmetent Franco és per tapar l'enfonsament territorial de la nació i la desigualtat entre els espanyols. "Sol·licitem els directors i actors d'aquesta campanya infame, reprendre la veritat històrica en les seves exposicions de motius i acabar amb la seva perversa pretensió d'exhumar les restes de Franco i la posterior transformació o destrucció del símbol de la reconciliació", conclou el manifest.

