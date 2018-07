Andreu Subies deixa el càrrec de president de la Federació Catalana de Futbolhttps://t.co/tqwRtkDxit #futbolcat pic.twitter.com/F1AQqrT3PN — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) 31 de juliol de 2018

Andreu Subies ha deixat aquest dimarts la presidència de la Federació Catalana de Futbol per incorporar-se a la Federació espanyola de Futbol. El seu lloc l'ocuparà Joan Soteras, que ostentarà el càrrec fins al setembre, quan es convocaran eleccions.Subies ha estat president de la Federació des del 2011. "Avui tenim una Federació molt forta i amb un gran futur a tots els nivells", ha dit Subies en declaracions recollides per la FCF. També ha volgut ressaltar l'esforç de la Junta Directiva, els clubs i els presidents i tots els federats per haver aconeguit "la unió actual del futbol català".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)