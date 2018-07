Desallotjada una platja de Tarragona per la presència d'una rajada

La rajada que s'ha vist aquesta tarda a la Savinosa ha marxat mar endins. Tot i això, es pot tornar a acostar a la costa. Tot i que no és un animal agressiu, si el veieu, aparteu-vos i no el molesteu (2) — Creu Roja Tarragona (@CreuRojaTGN) 31 de julio de 2018

Una rajada vista a la platja de la Savinosa ha fet que els socorristes de la Creu Roja hagin penjat aquest dimarts a la tarda la bandera vermella per prohibir el bany i que, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, s'hagi tret els banyistes de l'aigua. Després d'unes hores, la bandera verda ha tornat a onejar en detectar que la rajada havia marxat mar endins.La Creu Roja ha informat que la rajada s'està movent entre aquesta zona i la platja de l'Arrabassada, i que en fan seguiment amb els Agents Rurals. Si es mou i s'acosta a la zona de bany, es tornaria a col·locar la bandera vermella. Des de la Creu Roja demanen "precaució" en detectar l'animal i que no se'l molesti perquè "no és agressiu però si pica pot ser perillós".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)