​La Universitat de Lleida coordina el primer màster en gestió de muntanya a Espanya

El pròxim mes d'octubre comencen les classes del Màster en gestió d'àrees de muntanya coordinat per la Universitat de Lleida (UdL), el primer a Espanya i un dels pocs al món centrat específicament en la planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d'aquests territoris. En l'organització del màster i en els continguts hi participen també les universitats de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la de Girona i la Rovira i Virgili de Tarragona.El màster, que tindrà una part presencial amb classes a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i tallers al Pirineu de Lleida i a la Garrotxa, i una virtual, està coordinat pel professor del departament de Geografia i Sociologia de la UdL, Ignasi Aldomà.En total, seran 50 experts de les cinc universitats, majoritàriament geògrafs, però també geòlegs i economistes els encarregats d'abordar la meteorologia, la hidrologia, el paisatge, la biodiversitat, els riscs naturals, la demografia, l'economia, el turisme, el patrimoni, les polítiques regionals, les planificacions territorials i urbanístiques de les àrees de muntanya, entre d'altres temàtiques."Es tracta sobretot de donar eines per al desenvolupament d'aquests territoris que tenen problemàtiques específiques com la despoblació, dificultats per accedir a infraestructures i serveis i riscos naturals", explica Aldomà.Aquest màster interuniversitari, que se centrarà principalment a les àrees de muntanya mediterrànies i alpines, té 60 crèdits que es poden cursar a temps complet, un any, o a temps parcial, un o dos anys.Mentre que les matèries obligatòries es cursaran presencialment a la UdL, les optatives seran no-presencials, el pla d'estudis es completa amb pràctiques externes en empreses i administracions relacionades amb la planificació o la dinamització econòmica i el treball de finalització de màster.

